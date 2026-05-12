Free Mobile lance la portabilité express pour de nombreux nouveaux abonnés

Free Mobile semble avoir revu à la baisse les délais de portabilité pour une partie de ses nouveaux abonnés mobiles.

Place à la portabilité express pour les futurs ex-abonnés Orange, Sosh, B&You, Bouygues Telecom, SFR et Red by SFR, NRJ Mobile, etc qui souhaitent passer chez Free Mobile. Selon les informations du petit fouineur de la communauté Free Tiino-X83, certains transferts de numéro peuvent désormais être effectués en seulement trois jours ouvrés au lieu de dix auparavant.

Cette évolution concernerait uniquement les souscriptions à un forfait seul, c’est-à-dire sans achat de smartphone au moment de la commande. Dans le détail, les abonnés optant pour une eSIM, que ce soit via le site web de l’opérateur ou en boutique, bénéficieraient désormais d’un délai de portabilité réduit à trois jours ouvrés. Même chose pour les cartes SIM physiques souscrites directement en boutique via les bornes

En revanche, pour les SIM physiques commandées sur le site internet de Free Mobile, rien ne changerait à ce stade. Le délai resterait compris entre sept et dix jours ouvrés, notamment en raison des contraintes logistiques liées à l’expédition. Jusqu’à présent, Free Mobile communiquait plutôt sur un délai pouvant aller jusqu’à dix jours ouvrés pour l’ensemble des portabilités. Cette accélération ciblée pourrait ainsi permettre à l’opérateur de fluidifier les souscriptions les plus simples et de rendre l’activation plus rapide pour les nouveaux abonnés, notamment sur l’eSIM dont l’adoption progresse fortement. Free Mobile n’a toutefois pas encore officialisé publiquement cette évolution sur ses supports d’information au moment où nous écrivons ces lignes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox