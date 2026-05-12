Canal+ prêt à distribuer Ligue 1+ mais la LFP douche les espoirs avec des conditions majeures

Canal+ se dit prêt à distribuer Ligue 1+, mais la Ligue de football professionnel refuse un simple partenariat de façade. Pour la LFP, la future chaîne du championnat doit être pleinement intégrée aux offres sportives du groupe.

Les tensions entre la Ligue de football professionnel et Canal+ sont loin d’être apaisées. Alors que Maxime Saada s’est récemment dit favorable à la distribution de Ligue 1+, la future plateforme officielle de diffusion du championnat français, Nicolas de Tavernost a immédiatement fixé plusieurs conditions qui ont de quoi refroidir les attentes.

Le directeur général de LFP Media estime qu’un accord avec Canal+ pourrait être bénéfique pour la visibilité de la Ligue 1, mais uniquement sous certaines conditions. La première concerne les nombreux contentieux judiciaires entre la chaîne cryptée et le football français.

Depuis plusieurs années, Canal+ et la LFP s’opposent devant les tribunaux autour des droits TV du championnat. Canal+ réclame notamment plusieurs centaines de millions d’euros et a multiplié les recours judiciaires après les différents rebondissements autour des droits de la Ligue 1. Pour Nicolas de Tavernost, un rapprochement ne pourra avoir lieu que si Canal+ abandonne ces procédures. Le dirigeant évoque même un « harcèlement judiciaire » et considère qu’un partenariat durable semble difficile tant que les actions en justice continuent. La LFP estime qu’un accord commercial ne peut pas coexister avec des conflits permanents devant les tribunaux.

Canal+ sommé d’intégrer la Ligue 1 dans son pack sport

L’autre point de blocage concerne la manière dont Canal+ distribuerait Ligue 1+. Maxime Saada avait évoqué une simple distribution de la plateforme, sans intégration au pack sport de Canal+. Une proposition jugée insuffisante par la LFP. Nicolas de Tavernost considère que la Ligue 1 doit bénéficier de la même exposition que les grandes compétitions européennes déjà présentes dans les offres Canal+, comme la Ligue des champions, la Formule 1 ou le Top 14.

Selon lui, proposer Ligue 1+ comme simple option indépendante à bas prix ne garantirait pas suffisamment de revenus aux clubs français. La LFP veut avant tout profiter de la puissance commerciale de Canal+ et de sa base d’abonnés. Le dirigeant rappelle également que lorsque DAZN était distribué par Canal+, les résultats seraient restés très limités, avec environ 90 000 abonnés recrutés via la plateforme.

En parallèle des discussions avec Canal+, la LFP poursuit le développement de sa propre plateforme. Ligue 1+ diffusera l’intégralité du championnat de France dès la saison 2026-2027 après le retrait de beIN Sports de l’affiche du samedi après-midi. La LFP discute également avec TF1 pour prolonger l’émission Téléfoot, considérée comme un outil important de promotion du championnat.

Malgré les ouvertures affichées publiquement par Canal+, les conditions posées par la LFP rendent un accord encore très incertain. Entre les litiges judiciaires, la question du prix et l’intégration dans les offres sportives, les deux camps restent très éloignés. Rien n’est joué.

Source : L’Équipe

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox