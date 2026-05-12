Lancer une chaîne d’info en continu 100% de gauche sur la TNT, c’est l’ambition affichée d’un des fondateurs de Mediawan

Alors que plusieurs autorisations de diffusion TNT seront remises en jeu en 2027, Matthieu Pigasse se donne pour objectif la création d’une chaîne d’information en continu clairement positionnée à gauche.

Matthieu Pigasse accélère ses ambitions dans les médias. Cofondateur du géant de la production audiovisuelle Mediawan aux côtés de Xavier Niel et Pierre-Antoine, mais aussi actionnaire du quotidien Le Monde, l’homme d’affaires veut désormais lancer une chaîne d’information en continu “de gauche” sur la TNT, révèle Satellifacts.

Déjà à la tête du groupe Combat, qui possède notamment Les Inrockuptibles et Radio Nova, Matthieu Pigasse porterait ce projet avec Fabien Gay, sénateur communiste et directeur de L’Humanité. Tous deux espèrent obtenir l’une des fréquences TNT qui seront remises en jeu à partir de 2027 par l’Arcom. Le dirigeant assume pleinement la ligne idéologique de cette future chaîne, parlant d’un “combat essentiel” face à ce qu’il considère comme une domination médiatique de la droite et de l’extrême droite. Cette offensive intervient alors que plusieurs autorisations importantes de diffusion sur la TNT arriveront à échéance fin 2027, notamment celles de RMC Story, RMC Découverte, RMC Life, TF1 Séries Films ou encore 6ter et L’Equipe. Ces fréquences devront faire l’objet d’un nouvel appel à candidatures avant toute réattribution.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox