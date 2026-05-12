Bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile, lancement dès maintenant de l’option eSIM gratuite sur les Samsung Galaxy Watch

Après l’Apple Watch fin 2025, Free Mobile étend son option eSIM Watch aux montres connectées Samsung compatibles. Une première ouverture vers l’écosystème Android, avant l’arrivée attendue des Pixel Watch.

Free Mobile élargit la compatibilité de son option eSIM Watch. Jusqu’ici disponible sur Apple Watch, le service est désormais accessible sur les Samsung Galaxy Watch compatibles, à partir de One UI 8 Watch selon les informations communiquées par le compte officiel Free_1337. L’option permet d’utiliser sa montre connectée en 4G sans avoir son smartphone à proximité : appels, notifications, musique ou encore usages sportifs restent disponibles directement au poignet, avec le même numéro que la ligne mobile principale. Free précise sur son site que l’option est incluse avec le Forfait Free Max, le Forfait Free 5G+ et la Série Free, hors Forfait 2 €, sans frais d’activation et sans abonnement payant.

Côté compatibilité, Free indique qu’il est nécessaire de disposer d’une Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) minimum, d’un iPhone 11/SE (2e génération) minimum et d’iOS 26.2 ou supérieur, ou d’une Samsung Galaxy Watch4 4G et modèles ultérieurs (versions 4G) avec One UI Watch à jour, un smartphone sous Android 8 minimum avec la dernière version de l’app Galaxy Wearable. Les services mobiles sur les montres connectées avec l’option eSIM Free Mobile sont également disponibles à l’étranger. Vous pouvez les utiliser également même lorsque votre smartphone est déchargé. Pour l’heure, Free Mobile ne commercialise pas de Samsung Galaxy Watch dans sa boutique. L’opérateur précise que le prochain lancement concernera les Pixel Watch.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox