Des abonnés accusent Canal+ de poursuivre les prélèvements malgré la résiliation, se désabonner peut virer au cauchemar

Des prélèvements qui continueraient malgré une résiliation, des menaces de recouvrement et des abonnements jugés difficiles à arrêter, plusieurs témoignages d’abonnés Canal+ dénoncent des démarches longues et parfois opaques pour mettre fin à leur contrat.

Selon une courte enquête publiée par 20 Minutes, plusieurs abonnés de Canal+ affirment rencontrer d’importantes difficultés pour mettre fin à leur abonnement, certains évoquant même des prélèvements poursuivis plusieurs mois, voire plusieurs années après une demande de résiliation.

Est notamment rapporté le cas de personnes âgées ayant continué à être facturées malgré le renvoi du matériel ou l’arrêt supposé du contrat. Dans certains dossiers relayés par le quotidien, des sociétés de recouvrement ou des menaces d’huissiers auraient également été utilisées après le blocage des prélèvements bancaires. De nombreux témoignages similaires ont émergé sur les réseaux sociaux après la publication d’un post devenu viral sur les réseaux. Un internaute y raconte la situation de ses grands-parents, qui auraient continué à être prélevés 45€/mois pendant 6 ans après avoir résilié leur abonnement et renvoyé leur décodeur. Face aux difficultés rencontrées avec le service client et à la poursuite des prélèvements, la famille aurait fini par faire opposition auprès de la banque avant de recevoir des menaces de recouvrement. Cette publication a finalement poussé Canal+ à promettre un remboursement en l’échange de sa suppression.

D’autres abonnés dénoncent des démarches longues et complexes, malgré l’envoi de courriers recommandés ou l’activation de dispositifs prévus par la loi Chatel pour résilier certains contrats. Il est utile de rappeler qu’une action de groupe menée par l’UFC-Que Choisir avait déjà visé Canal+ en 2021 après une hausse tarifaire contestée. Cette situation rappelle aussi un précédent datant de 2022. À l’époque, de nombreux clients de la Fnac avaient dénoncé sur les réseaux sociaux des abonnements à Canal+ souscrits à leur insu lors d’achats en magasin. Plusieurs consommateurs affirmaient avoir accepté une offre promotionnelle ou un mois gratuit avant de découvrir un engagement de deux ans facturé entre 25 et 30 euros par mois, sans possibilité simple de résiliation. Certains évoquaient alors une forme de vente forcée. Une pratique qui continue selon Le Canard Enchaîné, peut-on lire sur X.

De son côté, Canal assure auprès de 20 Minutes que ses procédures de résiliation sont « conformes à la loi » et que chaque demande est traitée. La chaîne souligne également que certains abonnements avec engagement de 12 ou 24 mois peuvent continuer à être facturés jusqu’à leur échéance contractuelle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox