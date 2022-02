Polémique à la Fnac, des clients sont abonnés à leur insu à Canal+, la facture est lourde

Se rendre à la Fnac, acheter un produit et repartir avec un abonnement à Canal+ assorti d’un engagement de 2 ans, sans le vouloir ni le savoir. De nombreux internautes dénoncent actuellement sur les réseaux sociaux ce qu’ils considèrent comme une vente forcée.

Des magasins Fnac épinglés par leurs propres clients sur une pratique commerciale trompeuse, cela en a tout l’air. Depuis plusieurs semaines, des témoignages de clients vont tous dans le même sens sur les réseaux sociaux, ils ont été victimes d’une vente forcée. C’est de notoriété publique, la Fnac propose très régulièrement des offres promotionnelles sur certains services comme Deezer, Apple Music mais aussi Canal+.

J'aurais besoin d'aide : @Fnac m'a imposé un contrat auprès de @canalplus que j'avais pas demandé. je viens de voir que je paie 30€ /mois et je peux pas le résilier avant 2 ans. J'ai appelé le service client Canal ils m'ont dit que je l'avais dans le cul. Y a pas un recours ? pic.twitter.com/cwQAAuPgFF — MARCO LE TITAN ORACLE (@PgmMarco) January 19, 2022

Plusieurs clients assurent actuellement s’être vus proposer lors d’un achat dans un magasin de l’enseigne, un mois offert à la chaîne cryptée. Mais à leur plus grande de surprise, ces derniers se sont retrouvés au final abonnés de force à une offre Canal allant de 25 à 30€ avec un engagement de 2 ans sans possibilité de résilier, et ce même après en avoir fait la demande à la filiale de Vivendi. Les premiers clients impactés auraient effectué un achat en novembre, les premières factures auraient commencé à débouler en janvier.

Bug informatique ou ventes forcées de la part de vendeurs peux scrupuleux commissionnés pour les fêtes de fin d’année, difficile de le savoir pour le moment bien que la seconde hypothèse semble la plus probable, en attestent de nombreux témoignages selon lesquels la Fnac aurait “imposé un contrat Canal”. Une chose est sûre, les clients lésés pourraient avoir à débourser entre 600 et plus 700€ pour une offre non souhaitée.

Bonjour @canalplus @InfoAbonneCanal, j'ai été abonné de force par un vendeur Fnac et j'ai déjà été prélevé de 50 euros sans jamais y avoir consenti. Aujourd'hui, après un courrier, une conseillère me dit que la résiliation n'est pas possible. Je fais quoi, je porte plainte ? — Timothée de Rauglaudre (@TimdeRauglaudre) February 24, 2022

Source : Alloforfait