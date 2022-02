Totalement fibrés : abonnés box pourquoi ça risque de bouger sur votre TV, Free se lance sur une ancienne technologie

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage, afin d’être au plus proche de l’actualité.

Aujourd’hui nous vous proposons une nouvelle édition de notre émission, avec les chroniques habituelles : dans le gros Dos, nous aborderons plusieurs actualités comme les résultats de la mission flash du Sénat sur les télécommandes et la présence majoritaire des boutons Netflix et Prime Video ou encore la manque de visibilité des plateformes françaises sur les écrans d’accueil des box, ou encore les avancées significatives dans la lutte contre le streaming illégal.

Vous retrouverez aussi comme chaque semaine le Up and Down, le chiffre de la semaine concernant Free et les appels en Ukraine. Ou encore le Free Fight , sur l’apparition de la 2G chez Free Mobile et la fin de la 3G à l’étude chez Orange, SFR et Bouygues Telecom..