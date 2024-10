Messagerie Vocale Visuelle : Free Mobile dévoile une manipulation spéciale pour les smartphones Samsung

Les utilisateurs de smartphones Samsung chez Free Mobile doivent changer d’application pour bénéficier de la messagerie vocale visuelle (MVV).

Le deux octobre dernier, l’opérateur annonçait que la MVV était disponible au plus grand nombre sur les téléphones de la majorité des fabricants mobiles. Si pour la plupart des marques, il suffisait d’utiliser l’application téléphone de Google, chez Samsung, il y a un twist.

En effet, l’opérateur annonce sur son compte officiel Free 1337 qu’il est nécessaire de désinstaller l’application “téléphone” de Google et qu’il est recommandé d’utiliser celle de Samsung. La raison étant que cette dernière est prioritaire pour la messagerie vocale et visuelle et qu’en l’utilisant, vous évitez les conflits entre les deux.

Pour rappel, la messagerie vocale visuelle (MVV) offre la possibilité de recevoir ses messages vocaux sous forme de liste, avec la possibilité de les écouter directement sur son smartphone.

