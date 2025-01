Iliad et Axian prolongent la gratuité des appels et SMS pour soutenir Mayotte

38 sites Only opérationnels, couvrant 96% de la population mahoraise.

Dans un effort continu pour soutenir la population de Mayotte, le groupe Iliad et le groupe Axian ont annoncé le maintien de la gratuité des appels et SMS depuis Mayotte vers La Réunion et la métropole, ainsi que l’accès à l’internet mobile. Cette décision vise à continuer d’apporter un soutien essentiel aux Mahorais en cette période difficile.

Grâce à un travail mené conjointement par les équipes de Only, filiale de Free-Groupe Iliad, et celles de Axian Telecom, la couverture mobile a été rétablie pour 96% de la population mahoraise. Actuellement, 38 sites Only sont opérationnels, assurant une couverture étendue et stable pour les habitants de l’île.

Les équipes de Only, Axian Telecom et Free, tant à la Réunion qu’en métropole, ont démontré un engagement important pour surmonter les nombreux défis posés par cette reconstruction d’urgence. Les boutiques Only ont rouvert leurs portes et accueillent à nouveau le public, offrant un soutien et des informations précieuses aux abonnés.

En parallèle, les efforts humanitaires se poursuivent. Free et Axian Telecom ont soutenu le Secours populaire français et la Croix-Rouge française. La Fondation d’entreprise Free a également fait un don à l’association Télécoms Sans Frontières (TSF), qui a mis en place plusieurs opérations de connectivité itinérante dans différentes communes sinistrées des côtes nord et ouest de l’île. La semaine dernière, les actions de TSF ont permis de connecter environ 200 personnes chaque jour.

Thomas Nicolas, Directeur Général de Free, a exprimé sa gratitude envers tous les collaborateurs impliqués dans ces efforts : “Un immense bravo à tous les collaborateurs de Only, Axian Telecom et Free à la Réunion et en métropole qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour surmonter les nombreux défis posés par cette reconstruction d’urgence.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox