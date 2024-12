Iliad-Free annonce l’envoi de 5 tonnes de matériel à Mayotte et de multiples mesures

Le réseau Only couvre désormais 40% de la population grâce aux réparations en cours sur l’île.

Présents à Mayotte en tant que co-actionnaires de l’opérateur Only, 1er opérateur mobile de l’île, les groupes Iliad et Axian ont détaillé le 20 décembre leurs efforts conjoints pour faire face aux conséquences dévastatrices du cyclone Chido.

L’opérateur Only emploie 52 collaborateurs mahorais. La priorité des deux groupes est de garantir la sécurité de ces employés et de leurs proches, ainsi que leur accès aux ressources essentielles en eau et en nourriture. Les équipes locales, basées à La Réunion, aux Comores, à Madagascar et en Tanzanie, apportent un soutien constant aux collaborateurs sur place. Les équipes des deux groupes sont pleinement engagées dans le rétablissement des services. Les équipes terrain à Mayotte effectuent actuellement des reconnaissances dans toutes les zones accessibles et réparent les sites mobiles dès que possible. Sur les 54 sites mobiles de l’opérateur Only à Mayotte, une dizaine ont été identifiés comme détruits. Six sites mobiles sont de nouveau fonctionnels, situés dans les zones alimentées en électricité près de Mamoudzou et Kawéni, assurant actuellement une couverture d’environ 40% de la population. Les équipes de Telco Oi poursuivent ainsi les travaux de réparation, mais restent dépendantes de l’accès aux sites et du rétablissement du réseau électrique pour tester et remettre en service les infrastructures mobiles.

Le Groupe iliad et le Groupe Axian coordonnent leurs efforts pour apporter un soutien matériel et humain aux équipes sur place. Près de 5 tonnes de matériel sont en cours d’acheminement depuis la métropole, et du matériel d’infrastructure et d’énergie a également été expédié depuis Madagascar et la Tanzanie. Les deux groupes mobilisent également des volontaires au sein de leurs équipes réseaux pour envoyer des experts sur place. Pour soutenir les Mahoraises et les Mahorais, durement éprouvés par cette catastrophe, les deux groupes ont mis en place plusieurs dispositifs de solidarité. La gratuité et l’illimité des communications (voix/SMS/data hors numéros spéciaux) sur les forfaits Only locaux ont été immédiatement activées dans toutes les zones fonctionnelles, et ce jusqu’à nouvel ordre. AXIAN Telecom, via sa filiale Yas Comores, prévoit de mettre en place prochainement des offres avantageuses pour les communications vers Mayotte. Le Groupe Axian prépare actuellement l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence (nourriture et eau) pour soutenir la population locale.

L’opérateur de Xavier Niel et le groupe Franco-Malgache annonce également avoir effectué un don de 80 000€ au bénéfice de deux associations humanitaires engagées à Mayotte depuis de nombreuses années : la Croix-Rouge française et le Secours Populaire. En complément, la Fondation Free a fait un don de 50 000€ à l’association Télécoms Sans Frontières, qui intervient sur les zones de crise pour apporter des solutions de communication de secours. TSF devrait arriver dès aujourd’hui sur Mayotte et se concentrera sur les zones isolées ou inaccessibles suite au passage du cyclone, ainsi que sur les centres de coordination opérationnels, en déployant du matériel satellitaire ainsi que d’un réseau d’urgence.

En outre, le Groupe iliad offre à ses collaborateurs en France Hexagonale la possibilité d’effectuer un don à l’ordre de Télécoms Sans Frontières, qui sera abondé à hauteur égale par l’entreprise. Les deux groupes vont également sensibiliser leurs abonnés pour les inviter à se joindre à l’effort de solidarité. Le Groupe Iliad et le Groupe Axian continueront de se mobiliser dans les jours et semaines à venir, réaffirmant ainsi leur solidarité envers toute la population mahoraise.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox