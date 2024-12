Freebox Ultra Edition Limitée : Free annonce des “stocks épuisés” pour tout le monde

La Freebox Ultra rouge qui clignote n’est plus disponible à la souscription pour les nouveaux abonnés amis à la migration.

Lancée le 3 décembre dernier à l’occasion des 25 ans de Free , la nouvelle Freebox Ultra Edition Limitée n’est à présent plus disponible à la migration pour les abonnés Free après plusieurs réassorts, mais également à la souscription pour les nouveaux abonnés. Sur son site internet, l’opérateur annonce pour la première fois des “stocks épuisés” sur sa page de souscription. Reste désormais à savoir si l’opérateur va permettre à nouveau d’en profiter ou non la semaine prochaine.

Conçue en plastique transparent, la coque rouge de cette Freebox Ultra laisse entrevoir les composants et intègre un bandeau LED intégré désactivable qui rappelle les customisations RGB sur les PC. Il est par ailleurs possible de changer l’animation des LED via 6 modes. C’est la première fois en France qu’un opérateur propose une version Edition Limitée d’une de ses box.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox