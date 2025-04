Forfait 2€ : en plus d’un booster gratuit, Free lance une option très agressive avec 40Go pour 3,99€

Un forfait 40 Go pour 5,99€/mois, et même 3,99€/mois pour les abonnés Freebox

Nous vous annoncions cet après-midi que Free offrait un booster de 1 Go ainsi que les appels illimités pour tous les abonnés au forfait mobile à 2€. Mais l’opérateur a visiblement décidé d’être encore plus agressif sur le marché des forfaits d’entrée de gamme, puisqu’il lance en parallèle un nouveau booster de 40 Go pour 3,99€/mois, au lieu de 20Go précédemment.

Ainsi, en activant ce booster, les abonnés au forfait 2€ peuvent bénéficier de 40 Go en France et de 15 Go en Europe et dans les DOM, pour 5,99€/mois au total — soit l’une des meilleures offres du marché. Et mieux encore : pour les abonnés Freebox, ce forfait tombe à seulement 3,99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox