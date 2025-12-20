Free va éteindre deux Freebox pour toujours le 31 décembre : dernière chance pour migrer avec des avantages vers de nouvelles offres

Freebox Crystal et One, même date de fin, mais pas les mêmes raisons. La première s’éteint par logique d’obsolescence, la seconde par rationalisation d’un modèle peu pérenne. Dans les deux cas, Free pousse une migration sans friction côté frais. Il reste aujourd’hui une fenêtre limitée avant le 31 décembre 2025 pour migrer dans de bonnes conditions.

Free a enclenché le compte à rebours il y a de nombreux mois : les Freebox Crystal (V5) et Freebox One ne devraient plus fonctionner après le 31 décembre 2025. Les abonnés concernés ont vu des propositions de migration apparaître dans leur Espace Abonné, avec frais de migration offerts et, selon les cas, des tarifs promotionnels la première année. L’enjeu est simple : anticiper pour choisir l’offre qui correspond vraiment à ses usages, plutôt que de risquer une migration “par défaut” ou une coupure de service. Même si on imagine mal Free réellement priver les abonnés récalcitrants de connexion internet et de TV.

La Crystal, lancée en 2013 sur une base technique héritée de la Freebox V5/HD, est plus que jamais arrivée au bout du chemin. Dès l’été 2024, Free a commencé à afficher un message explicite chez certains abonnés : la box “prendra sa retraite” d’ici fin 2025. Depuis plusieurs années, le FAI incitait déjà ses abonnés à migrer gratuitement vers des modèles plus récents comme la Freebox Pop ou la mini 4K pour ceux éligibles à la fibre optique. En 2021, un remplacement obligatoire avait d’ailleurs été effectué pour les abonnés Crystal utilisant un convertisseur fibre, avec un échange contre une Freebox mini 4K neuve. Par ailleurs, Free a mis en place un programme de recyclage p, transformant certains composants de la box en sous-couches de terrains de football synthétiques.

Plus surprenant, la Freebox One (lancée en 2018) est pourtant compatible fibre. Mais l’offre intégrant serveur et décodeur TV dans un seul boîtier, a été un échec commercial, rapidement retirée du catalogue en 2020 au profit de la Freebox Pop. 5 ans plus tard, Free a acté sa fin, également au 31 décembre 2025, avec migration proposée vers Pop/Delta/Ultra. L’opérateur avait d’ailleurs prévenu dans un mail que l’ abonnement s’arrêtera automatiquement à cette date.

Les migrations proposées avec frais offerts et parfois une promo

D’après les constats remontés dans les Espaces Abonnés et synthétisés par Busyspider, Free met en avant plusieurs chemins de migration, avec frais de migration à 0 € dans les cas observés. Si vous êtes en Freebox Crystal (V5), plusieurs options sont généralement proposées, avec un positionnement très lisible :

Freebox Pop S : option à privilégier si vous n’utilisez pas (ou peu) la TV, et que vous voulez une box plus moderne sans monter en gamme inutilement (29,99€/mois).

option à privilégier si vous n’utilisez pas (ou peu) la TV, et que vous voulez une box plus moderne sans monter en gamme inutilement (29,99€/mois). Freebox Pop (avec Player TV) : pour récupérer une offre TV complète (player, replay, etc.), souvent avec promo (29,99€/mois) la première année selon les cas.

pour récupérer une offre TV complète (player, replay, etc.), souvent avec promo (29,99€/mois) la première année selon les cas. Freebox Révolution “Light” : une alternative souvent mise en avant en migration (notamment pour les profils attachés à l’univers Révolution). Certains abonnés bénéficient d’un prix promo à 24,99€/mois pendant 1 an puis ensuite à 29,99€/mois sans engagement.

une alternative souvent mise en avant en migration (notamment pour les profils attachés à l’univers Révolution). Certains abonnés bénéficient d’un Freebox Delta : montée en gamme, plus chère (49,99€/mois), mais plus complète en services et performances.

Si vous êtes en Freebox One, les migrations observées se font logiquement vers des offres fibre plus récentes :

Freebox Pop (et parfois une variante avec TV by Canal) pour rester dans une facture proche, tout en gagnant une box plus récente. (39,99€/mois)

(et parfois une variante avec TV by Canal) pour rester dans une facture proche, tout en gagnant une box plus récente. (39,99€/mois) Freebox Ultra /Ultra Essentiel pour viser les débits et le Wi-Fi plus modernes (avec une facture plus élevée). (59 et 49€/mois)

pour viser les débits et le Wi-Fi plus modernes (avec une facture plus élevée). (59 et 49€/mois) Freebox Delta : régulièrement mise en avant avec un tarif promo la première année (39,99€/mois) dans certains parcours de migration.

L’abonnement à la Freebox One s’élevait à 29,99€/mois pendant 12 mois puis 39,99€/mois, soit le même prix que la Freebox Pop. Les abonnés One devraient donc plutôt opter pour cette offre. Pour migrer, le parcours le plus simple est de vous rendre dans l’Espace Abonné Freebox, comparez les offres proposées dans votre parcours puis validez l’échange. Le remplacement de la Freebox se fera via un relais colis. L’abonné devra déposer son ancienne Freebox, soigneusement emballée dans un seul et même colis. La mise à disposition du nouvel équipement sera annoncée à la fois par SMS sur le numéro de contact et par e-mail. Lors du retrait, le relais colis remettra la nouvelle Freebox en échange de l’ancien matériel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox