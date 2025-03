Free annonce la fin d’une Freebox pas comme les autres, les abonnés devront migrer ou aller voir ailleurs

Tout comme la Freebox Crystal, la Freebox One disparaîtra définitivement le 31 décembre prochain. Les abonnés sont invités à basculer sur une offre Freebox plus récente en leur offrant les frais de migration.

Après avoir retiré sa Freebox deux en un de ses offres en 2020 à l’occasion du lancement de la Freebox Pop, Free annonce la couleur à ses clients existants, leur offre va s’arrêter. En effet, les abonnés de la Freebox One reçoivent actuellement un mail important de la part Free : “Votre offre Freebox One prendra fin automatiquement le 31 décembre 2025”. Une décision qui marque la fin totale d’un modèle lancé en 2018 et qui s’inscrivait dans une logique de simplification des offres Internet de l’opérateur.

Migrer gratuitement ou partir

Free ne laisse cependant pas ses abonnés sans solution. Dans son message, l’opérateur indique que les clients concernés ont la possibilité de migrer vers d’autres offres de la gamme Freebox, notamment les Freebox Pop, Delta et Ultra. Afin de rendre cette transition plus fluide, Free prend en charge l’intégralité des frais de migration, permettant ainsi aux abonnés de basculer sans surcoût vers une offre plus récente, l’abonnement à la Freebox One s’élevait à 29,99€/mois pendant 12 mois puis 39,99€/mois, soit le même prix que la Freebox Pop. Les abonné One devraient donc plutôt opter pour cette offre.

La Freebox One était une offre internet de Free qui proposait une box tout-en-un combinant serveur et décodeur TV dans un seul appareil. Elle incluait l’accès à internet en fibre optique (jusqu’à 1 Gbit/s) ou en ADSL/VDSL, un bouquet TV avec Freebox TV, ainsi qu’un abonnement à “Netflix Essentiel” inclus (supprimé depuis au profit de Netflix avec pub).

Les abonnés Freebox One n’auront pas d’action immédiate à entreprendre, mais ils devront anticiper le changement d’ici la fin de l’année 2025. Ceux qui ne choisiront pas de nouvelle offre à temps verront à première vue leur abonnement résilié automatiquement.

La Freebox One

Source : Tiino-X83

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox