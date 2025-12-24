Ligue 1+ se lance enfin sur des consoles de jeux vidéo

Ligue 1+ arrive sur les consoles Xbox : une nouvelle façon de suivre le championnat.

Bonne nouvelle pour les amateurs de football et de jeux vidéo. L’application Ligue 1+ est désormais disponible sur l’ensemble des consoles Xbox, à savoir Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One. Une arrivée bienvenue qui permet aux abonnés de suivre le championnat directement depuis leur console, sans passer par un autre appareil, d’autant qu’il s’agit des premières consoles compatibles avec le service lancé en août dernier.

En plus des consoles Xbox, l’application Ligue 1+ est déjà disponible sur les box de tous les opérateurs, Android TV, Apple TV, les smartphones et tablettes Android et iOS, ainsi que sur les Smart TV Samsung et LG et les appareils Fire TV, assurant une compatibilité avec la quasi-totalité des écrans du quotidien.

Avec l’arrivée sur les consoles Xbox, Ligue 1+ continue de simplifier l’accès à son service à travers de nombreux écrans. Il reste cependant encore à voir si la LFP arrivera également à proposer Ligue 1+ sur les Playstation de Sony également, après s’être attaqué à un premier gros fabricant de consoles.

