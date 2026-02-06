Bouygues Telecom offre 4 mois d’abonnement Bbox, à une condition spécifique

Dans les communes où l’ADSL n’est plus commercialisé, Bouygues Telecom encourage la migration vers la fibre en offrant quatre mois d’abonnement sur ses offres Bbox.

Bouygues Telecom multiplie les incitations pour accélérer la transition vers la fibre optique. L’opérateur propose actuellement jusqu’à quatre mois d’abonnement offerts sur ses offres Bbox, à destination des foyers encore raccordés à l’ADSL mais situés dans une commune désormais éligible à la fibre.

Cette opération s’inscrit dans le contexte de la fermeture progressive du réseau cuivre. Dans les communes où la commercialisation de l’ADSL a officiellement pris fin depuis le 31 janvier, Bouygues Telecom met en place une offre promotionnelle visant à encourager la migration vers la fibre optique, appelée à remplacer définitivement l’ADSL à moyen terme.

L’avantage est ouvert aussi bien aux nouveaux clients qu’aux abonnés Bouygues Telecom déjà existants. Il s’applique lors d’une nouvelle souscription à une offre fibre Bbox ou dans le cadre d’une migration depuis une offre ADSL, à condition que le logement soit situé dans une commune concernée par la fin de la commercialisation du cuivre. Le statut de sa commune peut être vérifié sur le site officiel finadsl.fr. L’opérateur avait déjà lancé des offres dans ce contexte pour de précédents lots, allant jusqu’à proposer une Bbox à moitié prix ou un remboursement important.

Toutes les offres Bbox fibre sont éligibles à la promotion, à l’exception de l’offre B&You Pure Fibre. Les prix démarrent à 28,99 euros par mois pour la Bbox Fit, qui propose un débit descendant pouvant atteindre 1 Gb/s. Après la première année, le tarif passe à 35,99 euros par mois, sauf pour les clients disposant d’un forfait mobile Bouygues Telecom.

La Bbox Must est facturée 35,99 euros par mois pour un débit allant jusqu’à 2 Gb/s, tandis que la Bbox Ultym s’affiche à 44,99 euros par mois avec un débit symétrique pouvant atteindre 8 Gb/s. Pour ces deux offres, une hausse de 7 euros par mois est appliquée au bout d’un an en l’absence de forfait mobile chez l’opérateur.

Pour bénéficier des quatre mois offerts, les clients doivent effectuer une demande de remboursement en ligne après la souscription ou la migration, en fournissant les justificatifs demandés. Le remboursement intervient une fois le dossier validé par Bouygues Telecom.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox