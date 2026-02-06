Mondial 2026 : M6 garde ses 54 matchs et mise sur des spots de 20s jusqu’à 500 000 €, pas de diffusion pour TF1

A l’heure où Ligue 1 et BeIN Sports visent l’acquisition des droits de l’intégralité des 104 matches du Mondial de foot 2026, M6 qui dispose de 54 rencontres en clair, ne cédera aucun match à TF1. Ses offres publicitaires sont désormais connues.

M6 a définitivement tranché : le groupe conservera l’intégralité des 54 matchs de la Coupe du monde 2026, dont il détient les droits depuis 2024 pour près de 120 millions d’euros. Initialement ouverte à une revente partielle, cette option est désormais écartée, rapporte L’Equipe. Conséquence directe, TF1 ne diffusera aucune rencontre du Mondial.

Derrière cet engagement, un enjeu financier majeur. Les offres commerciales dévoilées par M6 Unlimited montrent des tarifs publicitaires records, en particulier pour la finale du 19 juillet à New York. Pour un spot de 20 secondes, les prix varient de 70 000 € avant-match sans la France à 135 000 € avec les Bleus. Pendant la rencontre, les coupures premium, notamment lors des pauses fraîcheur, sont facturées jusqu’à 425 000 € si l’équipe de France est en finale, contre 250 000 € sans elle.

En cas de prolongations, un spot peut atteindre 450 000 €, et grimper jusqu’à 500 000 € lors d’une séance de tirs au but avec la France, soit le tarif le plus élevé du Mondial. Même la remise du trophée est monétisée, jusqu’à 280 000 € en cas de victoire française. Sur les matchs des Bleus en phase de groupes, les écrans les plus exposés dépassent déjà les 300 000 €, tandis que les rencontres secondaires restent accessibles à partir de 10 000 à 30 000 €.

Ces niveaux de prix expliquent en grande partie la décision de M6 de tout conserver. Avec des audiences massives attendues et un potentiel publicitaire inédit, le Mondial 2026 s’annonce comme l’un des événements les plus rentables de l’histoire récente de la télévision française. Pour M6, il s’agit autant d’un pari éditorial que d’un coup stratégique, destiné à renforcer durablement sa position face à la concurrence sur les grands événements sportifs.

À travers sa régie M6 Unlimited, le groupe met ainsi en place une offre publicitaire globale mêlant télévision, digital, audio, sponsoring et opérations spéciales. Les annonceurs pourront accéder à des packs leur garantissant une présence sur les rencontres les plus exposées, notamment celles des Bleus. La plateforme de réservation dédiée ouvrira dès le 16 février 2026, permettant aux marques de sécuriser rapidement leurs emplacements. M6 s’appuie sur les performances du Mondial 2022 pour convaincre les annonceurs. En France, près de 55 millions de téléspectateurs avaient suivi la compétition, avec en moyenne 15,7 millions pour les matchs de l’équipe de France et 8,5 millions pour les rencontres diffusées en clair. Selon les études internes du groupe, plus de trois quarts des Français déclarent vouloir suivre la Coupe du monde 2026, tandis que 86 % des utilisateurs de M6+ prévoient de regarder la compétition sur la plateforme.

