Canal+ met toutes les chaînes Eurosport en clair pour ses abonnés à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver

À l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver 2026, Canal+ ouvre l’accès aux chaînes Eurosport et à leurs canaux additionnels, afin de suivre l’ensemble des compétitions en direct et en replay.

Comme Orange l’a fait en partie pour ses abonnés Livebox à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver 2026, Canal+ ouvre temporairement l’accès aux chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2, afin de permettre au plus grand nombre de suivre les principales épreuves de la compétition.

Du 6 au 22 février, l’Italie accueille les Jeux Olympiques d’hiver, et Canal+ accompagne l’événement en proposant un dispositif exceptionnel autour d’Eurosport. Pendant toute la durée des Jeux, les abonnés peuvent accéder gratuitement aux chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2, références incontournables de la couverture olympique.

Cette ouverture ne se limite pas aux chaînes linéaires. Canal+ inclut également les canaux additionnels Eurosport 360, donnant accès à l’intégralité des épreuves, ainsi qu’aux replays, aux résultats détaillés, aux analyses et aux résumés quotidiens. Un ensemble pensé pour ne rien manquer des compétitions, quel que soit le sport ou le créneau horaire.

Ski alpin, biathlon, patinage artistique, hockey sur glace ou encore épreuves de ski nordique seront ainsi diffusés en continu. Au total, 245 titres olympiques sont en jeu lors de cette édition 2026. Les chaînes Eurosport sont ouvertes depuis le 5 février avec les premières compétitions, tandis que le coup d’envoi officiel des Jeux est donné le 6 février au matin. La cérémonie d’ouverture, programmée à 20h, sera également retransmise sur Eurosport.

