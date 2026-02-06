Forfaits mobile : les Français de plus en plus libres de changer d’offre, mais le font de moins en moins

Selon le dernier Observatoire trimestriel de l’Arcep, la quasi-totalité des abonnés mobiles peut aujourd’hui résilier librement son forfait. Pourtant, la mobilité des clients recule nettement, signe d’un marché arrivé à maturité.

Le marché mobile français semble avoir atteint un nouveau point d’équilibre. Alors que la quasi-totalité des abonnés peut désormais quitter son opérateur à tout moment, les changements d’opérateur se font plus rares. Le dernier Observatoire trimestriel de l’Arcep, portant sur le quatrième trimestre 2025, met en évidence ce paradoxe : le sans engagement est devenu la norme, mais la stabilité du marché n’a jamais été aussi forte.

Sur les trois derniers mois de l’année 2025, 1,66 million de numéros ont été portés d’un opérateur à un autre. Un volume encore élevé, mais en net recul de 24,9 % par rapport à l’année précédente. Après deux années marquées par une forte intensité concurrentielle, des promotions agressives et des campagnes commerciales répétées, le rythme des migrations ralentit nettement. Les taux de résiliation confirment cette accalmie. Dans le segment post-payé, qui constitue le cœur du marché, ils s’établissent à 4 % sur le trimestre. Le prépayé reste, comme à son habitude, beaucoup plus volatil, avec près de 30 % de résiliations trimestrielles.

Le sans engagement s’est banalisé

La liberté contractuelle n’a jamais été aussi répandue. Fin 2025, 89,4 % des forfaits post-payés du parc résidentiel sont sans engagement. En intégrant les offres destinées aux entreprises, plus de 81 % des abonnements post-payés peuvent être résiliés à tout moment. Ce modèle, longtemps moteur de la guerre des prix et d’une forte instabilité du marché, s’est progressivement généralisé.

Pour autant, cette liberté accrue ne se traduit plus par une mobilité massive des clients. Les offres se sont homogénéisées, tant sur le plan tarifaire que sur la qualité de service, et les différences de couverture ou de performances réseau se sont atténuées. Dans ce contexte, l’intérêt de changer d’opérateur apparaît moins évident pour de nombreux consommateurs.

Cette stabilisation des comportements n’entrave pas la progression globale du marché. La France compte désormais 84,9 millions de cartes SIM en service, hors MtoM, soit une hausse de 300 000 sur le trimestre et une croissance annuelle de 1,3 %. Le taux de pénétration atteint 123,7 %. Autre évolution notable, le segment prépayé, longtemps orienté à la baisse, renoue avec la croissance. Il gagne 80 000 cartes au quatrième trimestre et affiche un solde positif sur un an. Le post-payé poursuit, de son côté, une progression régulière. Le marché entreprises se distingue également par une dynamique plus soutenue, avec une croissance annuelle de 2,2 %. Il totalise désormais 12 millions de cartes SIM, représentant environ 15 % du parc mobile français.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox