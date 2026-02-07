Bonne nouvelle, Free lance “une offre spéciale” Eurosport 1 et 2 avec HBO Max offerts pour certains abonnés Freebox

Des abonnés Freebox Ultra et Révolution (a minima) profitent aujourd’hui d’une nouvelle offre HBO Max Basic avec pub+ Eurosport 1 et 2 offerts pendant 1 mois.

Alors qu’Orange propose à nouveau toutes les chaînes Eurosport avec une mise en clair pour le flux principal à ses abonnés et que Canal+ offre lui temporairement Eurosport 1, 2 et 360, Free dégaine à son tour une offre promotionnelle destinée à une partie de ses clients Freebox.

Selon nos constatations, l’opérateur propose aujourd’hui sur l’espace abonné de certains clients (notamment sur les Freebox Ultra, Révolution, et peut-être d’autres modèles) une “Offre spéciale abonné Freebox : HBO Max Basic avec pub + Option Sport inclus 1 mois puis 10,99 €/mois”. Cette formule comprend ainsi l’accès à Eurosport 1 et Eurosport 2, sur 2 écrans simultanés avec une qualité Full HD. C’est une opportunité intéressante alors que les Jeux Olympiques d’hiver viennent de débuter, il sont diffusés sur France Télévisions mais aussi sur les chaînes sportives de Warner Bros. Discovery.

Pour la Freebox Ultra, rappelons que 3 mois étaient offerts jusqu’à présent à la plateforme sans option sport, cette promo est d’ailleurs toujours proposée sur le site web de Free aux nouveaux abonnés.

Une offre qui complète l’existant chez Free

Aujourd’hui, chez Free, seule la chaîne Eurosport 1 est disponible en direct sur les Freebox, elle est incluse dans les offres Freebox avec TV by Canal. Free a réussi à maintenir cette inclusion grâce à un accord avec Warner Bros. Discovery, noué après la fin du contrat de distribution des chaînes Eurosport par Canal+ fin 2024.

En dehors de cette inclusion, les abonnés Freebox doivent passer par le pack Famille by Canal avec option Eurosport, facturé 4,99 €/mois. Cette option a d’ailleurs été offerte automatiquement pendant un an à certains abonnés Freebox Pop. Dans ce contexte, la seule manière d’accéder à Eurosport 2 pour les abonnés Freebox reste aujourd’hui l’option Sport intégrée à HBO Max.

Selon nos observations, cette offre promotionnelle ne semble pas encore généralisée. Sur deux abonnements Freebox Pop différents testés, elle n’était pas disponible. Free semble donc réserver cette promotion à certains profils d’abonnés, sans communication officielle à ce stade.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox