Free annonce continuer de distribuer Eurosport après son arrêt sur TV by Canal, la chaîne reste incluse pour certains abonnés

Les abonnés qui profitent déjà d’Eurosport vont pouvoir continuer de profiter de la chaîne sportive, mais ce n’est pas tout.

Free enchaîne les accords, après Disney c’est avec le groupe Warner Bros Discovery que l’opérateur vient de signer. En effet, si Canal+ a annoncé l’arrêt de diffusion d’Eurosport au sein du bouquet TV by Canal le 31 décembre prochain, Free a fait en sorte que la chaîne ne cesse d’être diffusée sur les Freebox. Ainsi, l’opérateur annonce que les abonnés qui profitent aujourd’hui d’Eurosport 1 inclus “vont pouvoir continuer de profiter de la chaine sportive de référence dans leur service TV (Freebox TV ou OQEE)“.

Les abonnés Freebox Révolution ou Pop avec TV By Canal, Freebox Delta, Ultra et Ultra Essentiel sont ainsi concernés, annonce l’opérateur dans un communiqué. Les nouveaux abonnés Ultra Essentiel et Ultra pourront aussi profiter d’Eurosport 1 inclus. De plus, à compter de janvier 2025, les nouveaux abonnés Freebox Pop bénéficieront d’Eurosport 1 offert pendant 6 mois. L’opérateur n’a en revanche pas dévoilé comment se poursuivra l’abonnement par la suite, aucun prix n’est pour l’heure évoqué.

Les abonnés profiteront ainsi des programmes phares d’Eurosport 1 :

– 100% des Jeux Olympiques (été et hiver) jusqu’en 2032,

– les moments forts du tennis, avec l’Open d’Australie, l’US Open, les Finals ATP et WTA, et tous les Masters 1000,

– les 3 plus grandes compétitions cyclistes, à savoir le Tour de France, le Tour d’Italie et le Tour d’Espagne,

– le meilleur des sports blancs, avec les Championnats du Monde de Ski Alpin et les Championnats du Monde de Ski Nordique.

Pour Eurosport 2, il faudra passer par l’option sport du service de streaming Max disponible chez Free.

