Free Mobile fait une vraie surprise avec un hic, quitter son opérateur, ça a un prix… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Les frais de résiliations augmentent et ça ne plaît pas à grand monde…

C’était la mode de la semaine dernière, Free, SFR et Bouygues Telecom ont augmenté leurs frais de résiliation. Pour les deux premiers, il faudra donc régler 59€ lorsque vous partirez et 69€ chez Bouygues Telecom. Si, comme le rappelle MerlanFree, il y a toujours une solution pour se faire rembourser ces frais. Mais pour cela, il faut passer chez un autre opérateur, ce qui n ‘est pas toujours le cas ! Ce qui est sûr, c’est qu’on est loin d’un choix populaire auprès des abonnés…

Les frais d’activation chez Free Mobile, ça coince…

Bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile au forfait 2€ (0€ pour les abonnés Freebox) puisque pour la première fois, l’opérateur propose une option booster 1 Go à 0€/mois. Celle-ci est activable depuis l’espace abonné de l’opérateur, sans limite de durée et désactivable à tout moment. Pour les abonnés actuels au forfait 2€, 10€ de frais de souscription sont appliqués… Et c’est toujours ici où le bât blesse, même si le booster est intéressant !

Un vol d’IBAN, ce n’est pas si grave ?

Le “spoofing” peut faire des ravages et piéger même certains utilisateurs pourtant vigilants. La technique est simple : afficher un numéro de téléphone correspondant à une institution ou à une entreprise bien connue dans le but de voler des informations, voire de l’argent, en endormant la vigilance des victimes ciblées par un appel au prétexte souvent urgent. Et plus les données sont précieuses, plus ils peuvent vous piéger facilement, voilà pourquoi ces arnaques qui utilisent les données volées chez Free sont redoutables. Car oui, l’IBAN peut être utilisé de bien des façons…

Être prudent quand on quitte son opérateur, c’est important !

Certains abonnés quittant leur opérateur peuvent se retrouver avec une facturation de matériel manquant, en dépit du fait qu’ils ont bien retourné leur box et tous les équipements. Face à ces soucis, 60 millions de consommateurs donne ses conseils sur la meilleure façon d’éviter que la situation se détériore. Et si nous ne donnons pas forcément des conseils sur comment quitter son opérateur (n’est-ce pas Yondan ! 😉 ), il est important d’être prudent, tant pour éviter des frais que dans l’idée de revenir un jour !

Que va-t-il advenir de SFR ?

Patrick Drahi serait prêt à sortir des télécoms en France et Bouygues, Orange et Iliad (Free) lorgnent SFR, dont la vente est envisagée. L’avenir de l’opérateur reste cependant flou, le sujet d’une consolidation du marché étant bien plus complexe qu’il n’en a l’air. Alors vendra-t-il ? A qui ? De quelle manière ? Le mystère reste entier.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox