Nouvelle application unifiée Free : découvrez en détail la fusion entre l’espace abonné et Freebox Connect

Les applications Free et Freebox Connect ne vont faire plus qu’un prochainement. Voici à quoi celle-ci va ressembler.

Après l’annonce, place à la démonstration. La nouvelle application unifiée de Free, actuellement proposée en bêta publique sur iOS (TestFlight) et Android, commence à dévoiler concrètement ses ambitions. Cette version fusionnée rassemble désormais, au sein d’une seule interface, la gestion des abonnements Freebox et Free Mobile ainsi que l’ensemble des outils de pilotage jusqu’ici réservés à Freebox Connect. Première constatation, un bouton en haut à droite de l’écran (en forme de smartphone ou de Freebox Pop dans notre cas) permet de basculer vers l’Espace Freebox ou Free Mobile et vice-versa.

Dès l’ouverture de l’application, l’utilisateur est invité à associer sa Freebox dans l’espace fixe. Une étape sécurisée, qui nécessite une validation directe sur l’afficheur du Freebox Server. Une fois cette association effectuée, l’expérience change radicalement : l’application ne se limite plus à l’administratif, mais devient un véritable centre de contrôle du réseau domestique.

Une gestion du Wi-Fi désormais intégrée

L’un des apports majeurs visibles concerne la gestion du Wi-Fi. L’onglet Mon Wi-Fi permet d’accéder directement aux paramètres du réseau : affichage du nom du réseau (SSID), consultation ou modification de la clé Wi-Fi, activation ou désactivation du Wi-Fi, ainsi que la planification de coupures automatiques. Les fonctions de partage, via QR code ou lien, sont également accessibles en quelques secondes.

La gestion du Wi-Fi invité, tout comme les restrictions Wi-Fi, s’intègrent naturellement dans ce nouvel environnement, sans passer par une application distincte. Une continuité qui manquait jusqu’ici entre les outils de Free.

Autre évolution, la centralisation des équipements. L’application affiche clairement l’état du Freebox Server, du Player, des répéteurs Wi-Fi ou encore du téléphone fixe, avec un indicateur de connexion en temps réel. Les appareils connectés au réseau sont listés, avec un comptage précis et un accès direct à leur gestion.

Cette approche unifiée permet également la gestion des profils, notamment pour le contrôle parental avec la création de profils enfants, avec horaires de pause et restrictions personnalisées, directement intégrées à l’écosystème de la box.

Factures, abonnements et assistance toujours au rendez-vous

Côté espace abonné, les fonctions historiques restent bien présentes : consultation des factures, suivi des montants prélevés, gestion de l’offre Freebox, télévision ou la boutique accessoires. La dernière facture apparaît même dès l’écran d’accueil, renforçant l’idée d’une application « tout-en-un ». L’assistance n’est pas en reste, avec un accès direct au diagnostic Wi-Fi et aux outils de support, permettant de lancer des vérifications réseau ou de contacter le support Free sans changer d’application.

Free semble avoir réussi la refonte majeure de son application officielle. En fusionnant espace abonné et pilotage technique de la Freebox, l’opérateur simplifie ainsi nettement le parcours utilisateur et réduit la fragmentation de ses outils. Tout semble fonctionner parfaitement Pour l’heure, cette nouvelle application reste réservée au programme de bêta publique sur iOS et Android, sans date de déploiement généralisé annoncée. Mais au vu des fonctionnalités déjà opérationnelles, Free semble prêt au lancement d’une version finale grand public.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox