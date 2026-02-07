Le saviez-vous : Free offre un avantage méconnu chargé en data à certains abonnés Freebox, pour se connecter à Internet partout et tout le temps

Inclus dans l’offre Freebox Ultra depuis début 2024, le Pocket Wi-Fi permet aux abonnés de rester connectés en mobilité grâce au réseau mobile de Free Mobile avec 50 Go/mois inclus. Un petit boîtier discret, mais très utile, dont une nouvelle version a été lancée lors du printemps 2025.

Un galet 4G offert avec la Freebox Ultra, certains ne le savent pas, depuis janvier 2024, Free intègre à son offre Freebox Ultra un Pocket Wi-Fi, sur simple demande. Ce petit boîtier nomade permet de créer un point d’accès Internet mobile. Concrètement, il transforme une connexion mobile en Wi-Fi, accessible depuis un smartphone, un ordinateur portable, une tablette ou tout autre appareil connecté. Un avantage particulièrement utile en déplacement, en télétravail nomade, pour une résidence secondaire ou en cas de panne temporaire de connexion fixe, voire aussi pour effectuer un partage de connexion sans vider la batterie du smartphone.

Doté de 50 Go/mois, le Pocket Wi-Fi fonctionne comme un mini-routeur mobile, il intègre donc une carte SIM Free et se connecte automatiquement au réseau 4G LTE de l’opérateur. Contrairement au partage de connexion classique, le Pocket Wi-Fi est autonome, dispose de sa propre batterie et peut connecter 10 appareils simultanément avec une batterie pouvant tenir 24 heures. Free offre par ailleurs 200 Go de données 4G dans la limite de 3 mois avant le raccordement de la ligne fibre pour les nouveaux abonnés Freebox Ultra. La mise à disposition du Pocket Wi-Fi vous coûtera 10€, une fois.

Deux modèles se sont succédés

Depuis le lancement de la Freebox Ultra, Free a fourni deux générations successives de galets 4G, tous deux développés par Huawei. Le premier Pocket Wi-Fi livré (E011429-1) proposait l’essentiel avec un format compact : 10 × 5,8 × 1,4 cm, une recharge en micro-USB, 4G LTE CAT4, Wi-Fi 4 (2,4 GHz), batterie intégrée, et voyants de statut (réseau, batterie).

En mai 2025, Free a introduit discrètement un nouveau Pocket Wi-Fi, plus moderne visuellement référencé E011826-0. Les principales évolutions sont les suivantes : un design affiné (dimensions : 11 × 5,5 × 1,18 cm), plus fin et plus élégant, et une meilleure prise en main et surtout un passage à l’USB-C avec l’abandon du micro-USB, la recharge est plus rapide (5V / 2A), compatibilité avec les chargeurs récents et donc moins de câbles à transporter. Trois voyants sont désormais disponibles : batterie, réseau, SMS.

Sur le plan technique, Free n’a pas modifié les fondamentaux entre les deux versions. Les deux modèles proposent la 4G avec un débit descendant pouvant aller jusqu’à 150 Mbps et le WiFI 4 (2,4 GHz).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox