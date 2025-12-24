Fibre optique : la nouvelle aide au raccordement peine à séduire, malgré des économies réelles

Même si l’aide en question peut faire économiser 1200€ dans certains, elle doit encore convaincre.

Pour atteindre l’objectif du 100 % fibre sur l’ensemble du territoire, les aides publiques joueront un rôle clé, en particulier dans les zones où le raccordement final peut s’avérer coûteux et complexe. C’est dans ce contexte que l’État a lancé, le 29 septembre à titre expérimental, une aide financière au raccordement à la fibre destinée aux particuliers sous conditions de ressources et aux très petites entreprises. Mais après plusieurs semaines d’existence, le dispositif peine encore à trouver son public.

Une aide saluée… mais encore peu utilisée

La FNCCR et l’Avicca, deux associations représentant les collectivités engagées dans le déploiement des réseaux, saluent le principe de cette aide, mise en place dans les trois premières zones concernées par l’arrêt du cuivre. Pour elles, ce type de soutien est indispensable pour accompagner la transition numérique, notamment lorsque les derniers mètres de raccordement nécessitent des travaux lourds.

Dans les faits, toutefois, le lancement est jugé décevant. Lenaïg Catz, représentante de la Direction générale des entreprises (DGE), reconnaît un « démarrage timide » du dispositif. Plus surprenant encore, elle évoque un phénomène de « renoncement » de la part de certains usagers, alors même que l’aide ne nécessite aucune avance de frais.

Des freins encore mal identifiés

Pourquoi cette aide reste-t-elle sous-utilisée ? Les raisons ne sont pas encore clairement établies. Manque d’information, complexité perçue des démarches, incompréhension des conditions d’éligibilité… autant de pistes que l’administration entend explorer.

La DGE a ainsi annoncé le lancement d’enquêtes téléphoniques auprès des personnes concernées afin d’identifier les freins concrets. L’objectif est clair : ajuster le dispositif si nécessaire. Des évolutions réglementaires pourraient être mises en œuvre dès début 2026 pour améliorer son efficacité.

Parmi les pistes déjà évoquées figure l’éventuelle ouverture du dispositif aux communes rurales, actuellement exclues, une demande portée de longue date par les collectivités. L’aide au raccordement vise à réduire le coût parfois élevé des travaux nécessaires pour raccorder un logement ou une petite entreprise à la fibre. Elle prend la forme d’un forfait compris entre 400 et 1 200 euros, selon la complexité du chantier :

400 euros pour les interventions simples,

800 euros pour des travaux intermédiaires,

jusqu’à 1 200 euros pour les raccordements les plus lourds.

Elle s’adresse aux propriétaires de leur résidence principale et aux TPE de moins de dix salariés, sous réserve, pour les particuliers, de respecter un plafond de ressources. Le foyer doit également avoir tenté un raccordement fibre et essuyé un échec, attesté par l’opérateur.

Le dispositif concerne actuellement 3 139 communes, principalement situées dans les zones où le réseau cuivre doit être fermé d’ici janvier 2027. Doté d’une enveloppe de 14,8 millions d’euros, il doit permettre de financer environ 17 000 raccordements, sur un potentiel estimé à 34 000 foyers et locaux. Au-delà de cette phase pilote, la FNCCR et l’Avicca estiment que la question du financement du raccordement doit être traitée de manière structurelle et pérenne. Le besoin pourrait en effet perdurer dans le temps, par exemple pour des résidences secondaires ou des locaux aujourd’hui inoccupés, qui pourraient souhaiter être raccordés plusieurs années après la fermeture du cuivre.

Les associations réclament également une clarification juridique sur la frontière entre les parties publiques et privatives du réseau, un point actuellement inscrit dans le projet de loi simplification, toujours en attente d’examen à l’Assemblée nationale.

Source : La Banque des territoires

