Free revoit la présentation de ses Freebox pour mettre en avant ses offres WiFi 7

Avec le lancement de sa nouvelle Freebox Pop S, l’opérateur a opéré un changement important sur son site web : seules ses box compatibles WiFi 7 sont affichées directement.

Une page présentant uniquement les box compatibles avec le dernier WiFi en date, montrant que, comme il l’affirme, Free est “le 1er opérateur à inclure le Wi-Fi 7 sur une gamme d’offres Fixe aussi large“. Avec la Freebox Pop S lancée ce matin, l’opérateur propose en effet quatre offres compatibles, allant de 24.99€/mois à 49.99€/mois la première année puis 59.99€/mois pour la Freebox Ultra.

La séparation est désormais faite entre les offres “Fibre+TV”, comprenant la Freebox Pop classique, la Freebox Ultra Essentiel et la Freebox Ultra et les offres “Fibre” seules, qui ne contiennent pour l’instant plus que la Freebox Pop S.

A noter également, la Freebox Révolution Light n’est plus affichée sur la page regroupant l’ensemble des offres Freebox, mais reste disponible.

