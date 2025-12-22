Free Mobile enrichit son offre Série Free avec de la data en plus, en France comme à l’étranger, au même prix

Free Mobile apporte une nouvelle évolution à son forfait Série Free, qui reste proposé à moins de 9 euros par mois.

L’opérateur a mis à jour son offre mobile temporaire, destinée exclusivement aux nouveaux abonnés, en augmentant l’enveloppe de données utilisable en France métropolitaine et en UE. Celle-ci passe de 120 Go à 140 Go en 5G. Les usages en Europe demeurent inchangés, avec 30 Go inclus depuis les pays de l’Union européenne, contre 25 Go auparavant. L’offre inclut également l’accès à Free mVPN, à Free TV+ (300 chaînes incluses sur de nombreux supports) mais aussi l’option eSIM Watch incluse depuis peu.

Le tarif reste quant à lui identique, fixé à 8,99 euros par mois. Comme toujours, le forfait Série Free est valable pendant un an, avant un basculement automatique vers le forfait Free 5G, facturé 19,99 euros par mois. Notons par ailleurs que cette nouvelle enveloppe n’est valable que pour une souscription à partir d’aujourd’hui, si vous détenez déjà une offre Série Free vous conservez l’enveloppe et le prix déjà appliqué sur vos précédentes factures.

Et du côté de la concurrence ? Sosh propose un forfait comprenant 150 Go et 40 Go depuis la zone Europe pour 9.99€/mois, uniquement en 4G. Du côté de B&You, ce sont 130 Go (et 35Go en Europe) qui sont proposés pour 8.99€/mois, quand RED by SFR en propose 120 pour 7.99€/mois (30 Go en UE et dans les DOM). Les offres restent ainsi assez proches en termes de data et de prix.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox