Bouygues Telecom se revendique leader sur les box 4G et 5G très loin devant Orange, Free et SFR

Bouygues Telecom revendique sa position de leader sur les box 4G et 5G.

Alors qu’il a lancé récemment une nouvelle Bbox 5G, Bouygues Telecom se présente comme un champion des offres fixe utilisant le réseau mobile. Une position revendiquée par Benoît Torloting, directeur général de l’opérateur, lors d’une interview accordée à BFM Business.

Selon le dirigeant, ce segment reste encore marginal à l’échelle du marché du fixe, mais il progresse. L’Arcep recenserait actuellement environ 500 000 clients équipés d’une box 4G ou 5G en France, toutes offres confondues. Dans ce contexte, Bouygues Telecom se présente comme le leader incontesté. « Nous avons largement plus de la moitié de ces clients en box 4G et 5G », explique Benoît Torloting. Une avance significative sur Orange, Free et SFR, qui se partagent le reste du marché, qui proposent tous une offre du genre.

Ces solutions s’adressent principalement aux foyers mal desservis par l’ADSL ou la fibre, mais aussi à ceux qui recherchent une alternative rapide à déployer, sans travaux lourds. Pour Bouygues Telecom, les box 4G et 5G ne sont pas pensées comme un substitut à la fibre, mais comme une solution complémentaire. L’opérateur met en avant leur rôle dans les zones où la fibre n’est pas encore disponible, ou pour répondre à des besoins spécifiques de connectivité. C’est d’ailleurs pour cela que les Bbox 5G sont accessibles même pour les abonnés ayant accès à la fibre optique.

