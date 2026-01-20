Bouygues Telecom lance une toute nouvelle Bbox 5G WiFi 7

Bouygues Telecom a profité de sa conférence du 20 janvier 2026 pour lever le voile sur une nouveauté inattendue : une nouvelle box 5G entièrement repensée.

Après avoir été le premier à lancer sa box 5G avec TV en mars 2024, l’opérateur renouvelle en profondeur son offre avec le lancement de la Bbox 5G WiFi 7 avec TV. Pour la première fois, cette solution adopte l’appellation Bbox, harmonisant ainsi sa gamme d’offres fixe.

Associer la 5G et le WiFi 7 dans un même équipement représente un véritable défi technique, les deux technologies exploitant des bandes de fréquences proches, explique l’opérateur. Avec cette nouvelle Bbox 5G WiFi 7, Bouygues Telecom annonce un débit descendant pouvant atteindre 1,1 Gb/s en 5G, pour un débit montant allant jusqu’à 175 Mb/s. L’opérateur affirme que sa Bbox 5G est compatible 5G+ (SA), mais que pour l’heure, c’est la version du réseau en Non Stand Alone qui est utilisé. La partie WiFi bénéficie des dernières avancées du standard Wi-Fi 7, dont le MLO et la modulation 4KQAM. La sécurité repose sur le WPA3, le protocole le plus récent pour protéger l’accès au réseau domestique, avec un réseau WiFi 7 Bi-bandes.

Deux nouveautés méritent une attention particulière. La box intègre tout d’abord un écran affichant de manière lisible la qualité du signal 5G, facilitant ainsi son positionnement pour une réception optimale. Ensuite, Bouygues Telecom inclut un répéteur Wi-Fi dans son offre, un équipement généralement réservé aux abonnements fibre.

Enfin, l’opérateur accompagne sa box d’une solution TV, sous la forme d’un boîtier compact fonctionnant sous Google TV, similaire aux derniers modèles de Chromecast. La clé embarque l’application B.tv qui se lance directement lorsqu’elle s’allume pour un meilleur confort de visionnage.

Un tarif élevé pour une offre 5G

La Bbox 5G WiFi 7 avec TV sera commercialisée le 26 janvier dans les boutiques de l’opérateur, à partir de 44,99 euros par mois. Pour un accès Internet annoncé à 1,1 Gb/s et une offre TV limitée à l’essentiel, sans services de SVOD inclus, ce tarif apparaît élevé sur le marché français en 2026.

Ce prix reste toutefois sans engagement, un point qui peut constituer un avantage pour certains abonnés. A noter que côté concurrence, Free propose lui aussi une box 5G WiFi 7 avec TV, pour 29.99€/mois pendant un an puis 39.99€/mois, quand SFR se contente du WiFi 6 pour sa box 5G comprenant la télévision.

