Free Mobile prépare une petite révolution imminente sur sa 5G et 5G+ : de nouvelles fréquences arrivent

Free est dans les starting-blocks pour émettre pour la 1ère fois de la 5G en 2100 MHz, avec en ligne de mire une 5G+ plus performante grâce à l’agrégation multi-bandes (3,5 GHz, 700 MHz et 2100 MHz). Une évolution technique qui, si elle se concrétise rapidement sur le terrain, pourrait améliorer sensiblement l’expérience des abonnés. Un déploiement a débuté à Paris uniquement.

Free Mobile semble discrètement poser les bases d’une évolution majeure de son réseau 5G et 5G+. L’information provient d’un document que peu de clients prennent le temps de lire : la brochure tarifaire de l’opérateur. Celle-ci révèle l’arrivée imminente d’une nouvelle bande de fréquences stratégique : le 2,1 GHz (2100 MHz) mais pas seulement.

C’est à la page consacrée aux « Débits du service Internet et voies de recours » que le changement apparaît, a repéré un utilisateur sur X. Dans le tableau détaillant les performances théoriques des différentes technologies mobiles, Free mentionne désormais explicitement la 5G en 2,1 GHz, une bande déjà exploitée par SFR, Bouygues Telecom et à moindre mesure par Orange, mais jusqu’ici absente chez l’opérateur de Xavier Niel.

Concrètement, la brochure indique qu’en 5G sur la bande 2,1 GHz, Free vise un débit théorique allant jusqu’à 1 Gbit/s en réception, avec une agrégation des bandes 4G existantes. Une évolution notable, puisque cette fréquence se situe à mi-chemin entre le 700 MHz (excellente portée mais débits plus limités) et le 3,5 GHz (débits élevés mais couverture plus restreinte). Jusqu’à présent, Free Mobile faisait profiter de cette fréquence en 4G après l’avoir jadis utilisée en 3G.

Sur le plan technique, l’intérêt du 2,1 GHz est bien connu des ingénieurs réseaux. Cette bande offre un équilibre intéressant entre portée et capacité, permettant d’améliorer significativement les débits dans des zones où le 3,5 GHz est moins efficace, notamment en intérieur ou dans les secteurs denses. Free annonce ainsi jusqu’à 844 Mbit/s en 5G sur 700 MHz, jusqu’à 1 Gbit/s en 5G sur 2,1 GHz, et jusqu’à 1,9 Gbit/s en 5G sur 3,5 GHz avec agrégation 4G.

Vers une 5G+ en agrégation triple bande

Mais la véritable surprise concerne la 5G+. La brochure tarifaire mentionne en effet une agrégation triple bande inédite : 3,5 GHz + 2,1 GHz + 700 MHz. Free évoque des débits théoriques pouvant atteindre 1,6 Gbit/s en réception. Free a indiqué à Frandroid que cet ajout de fréquences est « en cours de déploiement », et pour l’instant limité à Paris. Jusqu’à présent, seul Orange propose une agrégation en 5G+, alliant la bande 3,5 GHz et 700 MHz. Free fait ainsi le choix d’une pierre deux coups afin de reprendre l’avantage technologiquement. L’intégration du 2,1 GHz dans cette architecture permettrait d’optimiser à la fois la couverture, la stabilité et les débits, en particulier dans les zones urbaines très sollicitées.

À ce stade, Free reste discret : aucune communication officielle n’accompagne ces changements, et aucun calendrier précis n’est annoncé. Néanmoins, la présence de ces informations dans la brochure tarifaire, ainsi que leur cohérence avec la volonté affichée par l’opérateur en octobre dernier lors de la Journée des communautés Free, laissent peu de doute sur ses intentions.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox