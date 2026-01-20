Canal+ va lancer un nouveau plan de service avec des arrivées de chaînes et changements pour les abonnés

Des arrivées et des disparitions, Canal+, comme à son habitude, s’apprête à déployer un nouveau plan de service. Prévu le 22 janvier, celui-ci prévoit des nouveautés pour les abonnés. Plusieurs chaînes vont notamment être intégrées comme France 24 English et Arabe dans l’univers Canal+ des box d’Orange et de SFR, ou encore A+ Bénin et A+ Ivoire sur les box des 4 grands FAI (non disponible via satellite). L’accès nécessitera un abonnement au Pass Afrique. Déjà disponibles en OTT, les chaînes Eurosport 360 de 1 à 8 débarquent également en ADSL/Fibre. Par ailleurs, CNews Prime sera à présent disponible sur le satellite tout comme Europe 1.

Côté disparition, ce nouveau plan prendra en compte l’arrêt de Bet, J-One, Game One et Paramount Network. Ces chaînes ne sont plus diffusées sur l’ensemble des réseaux depuis le 1er janvier 2026. Enfin, une nouvelle numérotation fera son apparition, elle concerne notamment des chaînes d’information comme France 24, CNews Prime, BBC News, BFM Business ou encore CNN.