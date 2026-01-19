Le saviez-vous : les abonnés Freebox et Free Mobile peuvent corriger leur image détériorée sur Free TV avec une action ultra simple

Le saviez-vous : un simple réglage peut corriger l’image altérée sur Free TV avec Player Pop ou Android TV.

Certains utilisateurs de Player Pop ou de Android TV peuvent constater une altération de l’image lorsqu’ils lancent un contenu sur Free TV. Les symptômes les plus fréquents incluent :

un voile coloré (rose ou vert) sur l’ensemble de l’image,

l’apparition de bandes ou carrés verts et roses,

une altération générale des couleurs à l’écran.

Voici quelques exemples visuels fournis par l’opérateur, qui connait donc le souci :

Comment corriger ce problème ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces problèmes détériorent l’expérience visuelle. Pour rétablir un affichage normal, Free recommande la manipulation suivante :

Allumez votre Player TV Free 4, votre Android TV ou votre Fire TV.

Rendez-vous dans Paramètres (en haut à droite de l’écran).

Sélectionnez : préférences relatives à l’appareil > Affichage > Résolution de l’écran > Paramètres de couleurs.

Modifiez le mode de couleurs en choisissant RGB (max 8bit).

Ce réglage permet de corriger l’affichage et de retrouver des couleurs normales sur votre écran. Si cela n’a pas fonctionné, il vous est conseillé de contacter l’assistance.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox