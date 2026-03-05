Canal+ annonce lancer une nouvelle expérience pour ses abonnés, “La Loge Canal+”

Avec cette initiative, Canal+ cherche à renforcer les avantages réservés à ses abonnés en leur offrant des expériences exclusives autour de la culture et du spectacle vivant, dans l’une des salles de concert les plus emblématiques de Paris.

Les abonnés de Canal+ vont pouvoir vivre les spectacles de L’Olympia d’une manière privilégiée. La chaîne annonce le lancement de « La Loge Canal+ », une nouvelle expérience exclusive accessible via son programme de fidélité Canal+ Le Club.

Tout au long de l’année, les abonnés pourront tenter de remporter des places en loge VIP pour assister à un concert ou un spectacle dans la mythique salle parisienne. Pour chaque représentation organisée à l’Olympia, six places sont mises en jeu, permettant aux gagnants de profiter d’une vue privilégiée et de conditions d’accueil premium. Pour participer, les abonnés doivent se rendre dans l’application Canal+, au sein de leur profil, dans la rubrique Canal+ Le Club, où les tirages au sort sont proposés.

