TF1 et M6 misent plus que jamais sur le succès de leurs plateformes de streaming gratuites pour compenser la baisse de la publicité TV

Face à un marché publicitaire télévisuel en recul, les groupes TF1 et M6 accélèrent leur transformation numérique. Les résultats financiers publiés ces dernières semaines montrent que leurs plateformes gratuites de streaming, TF1+ et M6+, deviennent des leviers stratégiques pour compenser l’érosion des recettes publicitaires traditionnelles.

Le groupe TF1 a ainsi enregistré en 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 2,297 milliards d’euros, en baisse de 2,5 % sur un an. Cette contraction est principalement liée à un contexte publicitaire dégradé, qui a pesé sur son pôle média. Les revenus publicitaires du groupe ont ainsi reculé de 4,3 %, à 1,574 milliard d’euros. La situation est similaire du côté du groupe M6. Son chiffre d’affaires publicitaire atteint 1,032 milliard d’euros, en baisse de 2,8 % par rapport à 2024, dans un marché vidéo lui-même en recul au second semestre.

“Sur le linéaire, la baisse structurelle du marché publicitaire a été exacerbée par un environnement instable tout au long de l’année, particulièrement au quatrième trimestre en lien avec le contexte politique et fiscal en France. Toutefois, cette baisse a été partiellement compensée par une hausse de la part de marché du Groupe, démontrant la pertinence de l’offre commerciale de la régie publicitaire”, explique TF1.

TF1+ et M6+, moteurs de croissance

Ce repli est aujourd’hui aussi attribué à une transformation rapide des usages vidéo, avec un basculement progressif des audiences vers les plateformes numériques. Dans ce contexte, les plateformes de streaming gratuites des deux groupes apparaissent comme un relais de croissance important.

Lancée en 2024, TF1+ poursuit sa montée en puissance. La plateforme a rassemblé 38 millions de streamers mensuels en moyenne en 2025, avec un pic à 42 millions en octobre, et propose plus de 35 000 heures de programmes. Surtout, ses performances commerciales progressent rapidement : le chiffre d’affaires publicitaire de TF1+ a bondi de 35,8 % sur un an, pour atteindre 198 millions d’euros. Pour sa part, la plateforme M6+ poursuit une bonne dynamique en enregistrant 29 millions d’utilisateurs uniques en 2025, soit une progression de 37 % sur un an, tandis que le nombre d’heures visionnées a augmenté de 15 %.Les revenus liés au streaming ont ainsi progressé de 27 %, représentant désormais 12,7 % du chiffre d’affaires du pôle vidéo du groupe.

Cette évolution illustre la transformation du modèle économique de la télévision gratuite, désormais fondé sur un équilibre entre diffusion linéaire et streaming. Du côté de la filiale de Bouygues, la stratégie consiste à faire de TF1+ la première plateforme de streaming gratuite en France, tout en renforçant la monétisation via la publicité ciblée, les micro-paiements (700 000 entre septembre et fin décembre 2025) ou encore des partenariats de distribution, notamment un accord inédit avec Netflix annoncé pour 2026.

De son côté, M6 poursuit le développement de M6+ avec l’objectif d’atteindre plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires dans le streaming d’ici 2028, tout en visant plus d’un milliard d’heures visionnées sur la plateforme. Malgré cette transformation, la télévision traditionnelle demeure encore la principale source de revenus pour les deux groupes. Mais les perspectives restent incertaine, le marché publicitaire linéaire devrait rester sous forte pression en 2026. M6 prévoit un plan de réduction de coûts de 80 millions d’euros d’ici 2030, afin de préserver ses marges tout en continuant d’investir dans les contenus et le streaming.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox