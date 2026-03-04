Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free lance sa plateforme de streaming gratuite, Orange à la rescousse de Free Mobile…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

3 mars 1847 : Naissance d’Alexander Graham Bell, inventeur du téléphone

On ne parle pas beaucoup d’inventeurs dans cette chronique, mais s’il y en a un à évoquer, c’est bien sûr Graham Bell. Cet homme né le 3 mars 1847 en Ecosse et qui sera naturalisé Américain est majoritairement connu comme l’inventeur du téléphone. Si depuis 2012, l’antériorité d’un inventeur italien nommé Antonio Meucci est reconnue, l’histoire retiendra plus le nom de Graham Bell.

Voici pour l’occasion une petite vidéo comique portant sur l’inventeur.

3 mars 2011 : Free signe avec Orange pour l’itinérance 2G, étendu à la 3G

C’est un engagement qui définira en grande partie ce qu’est encore le réseau de Free : les premiers pas vers l’itinérance ont été faits le 3 mars 2011. Orange s’engageait ainsi à permettre l’itinérance du réseau Free Mobile sous réserve que celui-ci couvre 25% de la population. Un accord similaire a été signé pour la 3G. C’est par ailleurs grâce à cet accord que Free éteint progressivement son réseau tout en permettant aux abonnés d’être encore connectés.

4 mars 2021 : grande migration de réseau pour de nombreux abonnés mobiles

Suite au rachat d’EI Telecom, les abonnés des différentes marques de l’opérateur virtuel changent de réseau pour utiliser exclusivement celui de Bouygues Telecom. L’opérateur a en effet annoncé, le 4 mars 2021, avoir démarré la migration des clients grand public d’EIT vers son réseau suite à son acquisition en fin 2020 Les sites webs des divers opérateurs membres d’EIT indiquent ainsi depuis qu’ils exploitent uniquement le réseau de Bouygues. La bascule a été progressive, s’effectuant tout au long de l’année.

05 mars 2021 : c’est officiel, il y a 10 millions d’abonnés fibre en France !

La barre est franchie mais il reste encore du chemin ! Le 05 mars 2021, l’Arcep dévoile son nouveau bilan du marché des services fixes à haut et très haut débit au quatrième trimestre de l’année 2020. En faisant le bilan de l’année 2020, on arrivait donc à un nombre total d’abonnements s’élevant à 10.4 millions en fibre optique, avec 3.3 millions d’accès supplémentaires sur l’année s’étant écoulée. Le plan THD continue d’avancer, avec l’ambition de proposer la fibre à tous les français en 2025.

6 mars 2008 : Free lance télésite

Un nouveau service apparaît en 2008 pour les abonnés Freebox : télésite. Le service permettra à tous les abonnés Freebox haut-débit de partager leur site web sur leur télévision et aux autres Freenautes s’ils le souhaitent. Il suffisait pour cela d’enregistrer le site web avec un nom et une description sur la Freebox. Il était également proposé aux utilisateurs du service “TV perso” d’intégrer leurs vidéos sur leurs télésites. Le service n’avait jamais réellement décollé, malgré quelques sites connus comme Tivio, et a été supprimé le 10 janvier 2017.

7 mars 1984 : les prémices d’un acteur majeur des téléphones mobiles Un anniversaire pour une entreprise qui aura marqué son époque sans réussir à s’installer durablement. Le 7 mars 1984, la société Reaserch in Motion était créée et si le nom ne vous dira pas grande chose, celui qu’elle adoptera en 2013 vous parlera certainement plus… Il s’agit en effet de BlackBerry ! Tout le monde a pu, à défaut d’en posséder un, en voir un en action. Ces petits téléphones compacts avec un clavier complet s’inscrivaient en total décalage avec leur époque, où la montée des téléphones tactiles et même des smartphones avait déjà commencé. La firme a cependant, en fin d’année dernière, annoncé mettre fin à toutes ses activités touchant au téléphone mobile après de longues années à vide… En avez-vous possédé un ? 7 mars 2023 : Free lance sa plateforme de streaming gratuite Elle est désormais bien installée sur les Freebox, mais c’est bien 3 ans auparavant qu’Oqee Ciné était lancé sur les box de l’opérateur de Xavier Niel. Il s’agissait d’une première pour un opérateur : proposer une offre ciné-séries gratuitement à tous ses abonnés. La plateforme, toujours disponible et régulièrement enrichie de contenus, proposait en effet à tous les abonnés Freebox (et maintenant à tous les utilisateurs de Free TV), d’accéder à un large catalogue de films et de séries gratuitement. Avec le changement de nom d’Oqee, la plateforme est devenue Free Ciné fin 2025.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox