Orange, Free, SFR et Bouygues doivent-ils trembler face à l’offensive de Starlink sur la connexion mobile ?

SpaceX accélère sur le mobile par satellite. Orange, Free, SFR et Bouygues sont-ils vraiment challengés ?

Au Mobile World Congress de Barcelone, SpaceX a levé le voile sur les ambitions de Starlink Mobile, sa future offre de connexion 5G par satellite. De quoi inquiéter Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom ? Sur le papier, le projet impressionne. Dans la pratique, il soulève encore plusieurs questions.

Une “5G venue de l’espace”

Après avoir déployé son accès à Internet par satellite, Starlink prépare sa déclinaison mobile. Le principe : proposer une connexion 5G grâce à une constellation de satellites « Direct-to-Cell » en orbite basse, sans dépendre d’un réseau terrestre d’antennes.

Le service est déjà actif dans 32 pays via des partenariats avec 35 opérateurs mobiles, couvrant une population estimée à 1,7 milliard de personnes et plus de 30 millions de kilomètres carrés. Une nouvelle alliance doit d’ailleurs être annoncée au Mexique.

La prochaine étape repose sur le lancement des satellites de seconde génération, les V2, attendu à partir de mi-2027. Ces nouveaux engins promettent des performances nettement supérieures : une capacité réseau multipliée par 20 par rapport à la première génération, des antennes à réseau phasé cinq fois plus grandes et des débits annoncés jusqu’à 150 Mb/s en téléchargement. SpaceX évoque même une « 5G depuis l’espace ».

L’objectif affiché est ambitieux. SpaceX prévoit de déployer 1 200 satellites V2 en l’espace de six mois afin d’assurer une couverture mondiale et continue, y compris dans les régions polaires. À terme, la constellation Direct-to-Cell pourrait atteindre 15 000 satellites. Chaque satellite V2 disposerait d’une densité de données 100 fois supérieure à celle des V1 et d’un nombre de faisceaux multiplié par 16. La capacité totale dépasserait 100 gigabits par seconde en téléchargement et 50 gigabits en envoi, des chiffres comparables aux satellites actuels dédiés au haut débit fixe. Grâce à Starship, SpaceX prévoit de pouvoir lancer jusqu’à 50 satellites mobiles V2 par mission.

Des performances encore à confirmer

Si les chiffres impressionnent, la comparaison avec la 5G terrestre mérite nuance. Un débit maximal de 150 Mb/s reste inférieur aux performances que peuvent offrir les réseaux mobiles actuels dans de bonnes conditions, même en 4G, comme vous pouvez le voir dans les débits annoncés par les opérateurs sur chacun de leurs forfaits mobiles.

La question de la latence se pose également. Contrairement à un réseau terrestre, où les données parcourent quelques centaines de mètres à quelques kilomètres, un signal satellite doit effectuer un aller-retour vers l’orbite basse, soit environ 1 000 kilomètres. Pour les appels vocaux ou le streaming, cela pourrait rester transparent. Pour des usages sensibles comme le jeu en ligne, l’expérience reste à démontrer.

Ainsi, Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom peuvent-ils être ébranlés par cette offensive spatiale ? À court terme, cela semble peu probable. Starlink Mobile pourrait surtout s’imposer comme solution complémentaire : couverture des zones blanches, secours en cas de catastrophe ou alternative ponctuelle à l’étranger, à l’image des offres eSIM internationales. D’autant que la technologie est aussi scrutée par les opérateurs directement, Orange ayant lancé récemment des tests en Europe via un autre partenaire.

Sans oublier un facteur déterminant : le prix. Les abonnements fixes de Starlink demeurent plus coûteux que les offres fibre ou ADSL classiques. Si la version mobile adopte une grille tarifaire similaire, elle devrait davantage séduire des publics spécifiques que concurrencer frontalement les forfaits 4G et 5G français, qui restent parmis les moins chers d’Europe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox