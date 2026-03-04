Appels frauduleux : Orange va lancer une nouvelle solution prometteuse pour vous permettre de décrocher avec plus de confiance

Face à l’explosion des appels frauduleux et du démarchage téléphonique, les Français décrochent de moins en moins lorsqu’un numéro inconnu s’affiche sur leur smartphone. Orange prépare une nouvelle solution qui permettra d’identifier clairement les entreprises légitimes lors d’un appel, afin de restaurer la confiance des utilisateurs et réduire les risques d’usurpation.

Les appels provenant de numéros inconnus sont aujourd’hui souvent ignorés par les utilisateurs. Entre démarchage agressif et tentatives d’escroquerie, la méfiance est devenue la norme. Dans ce contexte, Orange annonce une nouvelle solution présentée lors du Mobile World Congress 2026 destinée à rendre les appels professionnels plus transparents et plus sûrs. Si cette solution ne règlera pas à elle seule le fléau des appels frauduleux, elle devrait en tout cas permettre d’améliorer le quotidien des utilisateurs.

L’opérateur historique prépare ainsi l’arrivée d’un système baptisé “Branded Calling”, soit « appel de marque », qui permettra d’afficher directement sur l’écran du smartphone le nom vérifié de l’entreprise qui appelle, même si son numéro n’est pas enregistré dans les contacts de l’utilisateur. Concrètement, lorsqu’un appel proviendra d’une entreprise authentifiée, son nom apparaîtra clairement sur l’écran du destinataire. L’utilisateur pourra alors décider en connaissance de cause s’il souhaite répondre ou non. Orange met en avant l’efficacité de ce dispositif : « l’affichage du nom de l’entreprise multiplie par cinq le taux de réponse des entreprises concernées. »

Une réponse au climat de méfiance autour des appels téléphoniques

Pour Orange, cette innovation répond à un problème devenu majeur : la perte de confiance dans les appels téléphoniques. Les utilisateurs associent désormais fréquemment les numéros inconnus à des spams ou à des fraudes. Dans son communiqué, l’opérateur souligne que « l’efficacité du téléphone comme canal de communication avec la clientèle est compromise par une perte de confiance due à la multiplication des appels commerciaux indésirables. »

Cette situation pénalise également les entreprises légitimes qui souhaitent joindre leurs clients. Orange explique en effet que « les utilisateurs de smartphones, de plus en plus méfiants face aux appels inconnus souvent associés au spam ou à la fraude, ont tendance à les ignorer. Cette méfiance fait baisser les taux de réponse et pénalise les entreprises légitimes dans leurs interactions avec leurs clients et prospects. »

Au-delà de l’affichage du nom de l’entreprise, la solution repose sur plusieurs mécanismes destinés à éviter les usurpations d’identité, une technique très utilisée dans les arnaques téléphoniques. Le dispositif prévoit notamment une vérification approfondie de l’identité et de la réputation de l’entreprise, l’utilisation d’un niveau d’authentification élevé du numéro appelant via la technologie MAN (mécanisme d’authentification du numéro), ainsi qu’une analyse des appels frauduleux grâce à la base de données d’Orange Téléphone. Autre particularité : la technologie est intégrée directement dans le réseau mobile 4G et 5G de l’opérateur. Elle ne nécessite donc aucune application supplémentaire ni configuration spécifique sur le smartphone des utilisateurs.

Une arrivée en France prévue en 2026

Orange indique que cette fonctionnalité est déjà utilisée dans certains pays et qu’elle sera déployée progressivement dans l’Hexagone. Les visiteurs du Mobile World Congress peuvent déjà tester la différence entre un appel classique et un appel personnalisé lors de démonstrations sur le stand de l’opérateur. Pour gérer l’identification des entreprises, Orange travaille avec Real Networks sur une plateforme permettant d’associer les numéros professionnels à des identifiants vérifiés, synchronisés directement avec son réseau.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox