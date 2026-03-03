Orange modernise son application TV sur iPhone et iPad, mais fait disparaître une fonctionnalité pratique

L’opérateur déploie une version 12.0 qui mise sur la découverte de contenus et une navigation simplifiée, tout en retirant l’option d’enregistrement à distance depuis mobile.

Orange déploie une mise à jour majeure de son application TV sur iOS. Disponible sur l’App Store, la version 12.0 introduit une refonte visible de l’interface, un replay repensé et plusieurs fonctionnalités inédites. En contrepartie, une option bien connue des utilisateurs disparaît.

Le changement le plus marquant concerne l’apparition d’un nouvel onglet Accueil. Plus structuré et plus éditorial, il regroupe des raccourcis vers les grandes thématiques comme les films, les séries ou le sport, ainsi qu’un accès rapide aux chaînes en direct et aux contenus en replay. L’opérateur indique que sa volonté avec ce nouveau design est de proposer une “consommation de contenus plus intuitive et agréable“.

Orange met également en avant des zones animées évoluant selon l’actualité. L’objectif semble clair : orienter davantage la découverte des programmes en fonction des temps forts du moment, avec une sélection mise en avant directement depuis la page principale.

La section replay bénéficie d’une refonte complète. Les fiches programmes s’enrichissent d’informations supplémentaires afin de faciliter le choix des contenus. De son côté, la rubrique Programme TV, accessible depuis l’onglet dédié au direct, adopte désormais une navigation horizontale pour parcourir les grilles plus facilement. Deux ajouts viennent compléter l’ensemble. Une liste verticale de zapping fait son apparition directement dans le lecteur vidéo, simplifiant le passage d’une chaîne à l’autre. Il est également possible de supprimer plusieurs enregistrements en une seule fois, une fonctionnalité attendue par certains utilisateurs. A noter cependant, Orange a également décidé de supprimer le pilotage à distance des enregistrements sur le disque dur du décodeur TV. L’option, qui permettait de programmer un enregistrement depuis l’application mobile, disparaît donc avec la version 12.0.

