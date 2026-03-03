5G : une nouvelle innovation française permet de mettre à jour à distance les cartes SIM et eSIM face aux futures menaces quantiques

Une avancée technologique signée Thales pourrait permettre aux opérateurs de renforcer la sécurité de leurs réseaux 5G sans remplacer les cartes SIM déjà en circulation.

Alors que l’arrivée de l’informatique quantique pourrait un jour remettre en cause les méthodes de chiffrement actuelles, le groupe français Thales annonce avoir franchi une étape importante pour anticiper cette menace. L’industriel affirme avoir réussi une première mondiale en démontrant qu’il est possible de mettre à jour à distance la sécurité des cartes SIM et eSIM 5G déjà déployées, afin de les rendre résistantes aux futures attaques liées au quantique.

Cette innovation repose sur un principe appelé agilité cryptographique. Concrètement, elle permet aux opérateurs mobiles de télécharger à distance de nouveaux algorithmes de chiffrement directement sur les cartes SIM ou eSIM déjà utilisées par les abonnés. L’opération se déroule en arrière-plan, sans interruption de service et sans impact pour les utilisateurs.

Préparer les réseaux mobiles aux menaces du futur

Le développement de l’informatique quantique pourrait, à terme, permettre de casser certaines méthodes de chiffrement actuellement utilisées pour protéger les communications. Cela concernerait notamment les réseaux mobiles, qui supportent aujourd’hui une multitude d’usages critiques : smartphones, véhicules connectés, infrastructures industrielles ou encore services d’urgence.

Dans ce contexte, remplacer physiquement des millions de cartes SIM à chaque évolution des standards de sécurité serait extrêmement coûteux et difficile à déployer. La solution proposée par Thales vise justement à éviter ce scénario en permettant aux opérateurs de faire évoluer la sécurité à distance, directement sur les équipements déjà en service. Grâce à cette approche, les réseaux 5G pourraient ainsi adapter leurs mécanismes de protection au fil du temps, en fonction de l’évolution des menaces et des normes de cybersécurité.

Pour l’industriel français, cette démonstration marque un signal important pour l’ensemble du secteur des télécommunications. Elle montre que la sécurité dite “post-quantique” peut être intégrée progressivement dans les infrastructures existantes, sans attendre une nouvelle génération de cartes ou d’équipements. « Le succès de cette démonstration prouve que la sécurité résistante au quantique n’est plus un concept futuriste : les réseaux peuvent dès aujourd’hui commencer à s’y préparer. En permettant des mises à jour à distance, nous aidons les opérateurs à protéger leurs clients et leurs services critiques sans interruption. Nous continuerons à travailler avec l’ensemble de l’écosystème pour déployer une sécurité prête pour le quantique sur les réseaux 5G commerciaux et privés dans le monde entier, afin de garantir la confiance, la résilience et la continuité dans un environnement numérique en rapide évolution», explique Eva Rudin, vice-présidente des solutions de connectivité mobile chez Thales. Avec plus de 4 milliards d’euros investis chaque année en recherche et développement, Thales poursuit ainsi ses travaux dans plusieurs technologies stratégiques comme l’intelligence artificielle, la cybersécurité ou encore l’informatique quantique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox