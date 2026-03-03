Free Mobile : les tout nouveaux Xiaomi 17 et 17 Ultra déjà disponibles avec des promos

Des smartphones qui veulent concurrencer les plus grands, désormais dispos chez Free Mobile.

Le fabricant chinois vient de dévoiler sa nouvelle gamme de “Killer Phone” haut de gamme avec une ambition clairement affichée : concurrencer les flagships de Samsung et d’Apple. Ces modèles sont d’ores et déjà disponibles sur le site de Free mobile, avec en prime des offres promotionnelles : une offre de remboursement de 150€ sur le Xiaomi 17 et une remise de 50€, tandis que le Xiaomi 17 Ultra bénéficie d’une offre de remise immédiate de 150€ et un pack Photo Pro offert pour l’achat de ce modèle. Voici les prix affichés pour les modèles, proposés avec 512 Go de stockage.

Xiaomi 17: 1049€ à la commande (hors ODR) ou 349€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat de 100€.

Pour les abonnés Free Mobile : 129€ à la commande puis 29.99€/mois (option d’achat 100€)

Pour les abonnés Free Mobile : 129€ à la commande puis 29.99€/mois (option d’achat 100€) Xiaomi 17 Ultra : 1349€ à la commande ou 649€ à la commande puis 24.99€/mois avec une option d’achat de 100€.

Pour les abonnés Free Mobile : 529€ à la commande puis 29.99€/mois (option d’achat 100€)

Le Xiaomi 17 affiche clairement ses ambitions. Doté d’un écran OLED de 6,6 pouces particulièrement lumineux, capable d’atteindre 3 500 nits, il promet un confort d’affichage optimal, même en plein soleil. Sa batterie de 6 330 mAh annonce une autonomie très généreuse, épaulée par une recharge rapide en 100W en filaire et 50W en sans fil. Sous le capot, le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 se présente comme l’un des plus puissants du moment, tandis qu’un trio de capteurs photo de 50 mégapixels complète l’ensemble. Derrière ces caractéristiques techniques, un message simple : Xiaomi vise le très haut de gamme et entend se poser en rival direct des Galaxy S26 de Samsung et des iPhone 17 d’Apple.

Avec le Xiaomi 17 Ultra, la marque pousse encore plus loin la démonstration. L’écran passe à 6,9 pouces et la partie photo franchit un cap avec un capteur principal au format 1 pouce, épaulé par un téléobjectif périscopique équivalent 75–100 mm associé à un capteur de 200 mégapixels, de quoi limiter le recours au zoom numérique. Partenaire historique du fabricant sur la photo, Leica signe une nouvelle fois l’expérience avec des optiques dédiées et des rendus colorimétriques spécifiques. Une édition spéciale, le Leica Leitzphone powered by Xiaomi, célèbre même les 100 ans de la marque allemande : châssis en alliage d’aluminium à finition anodisée nickel, bague physique autour du module photo pour ajuster zoom ou mise au point, et emblématique pastille rouge. Un modèle pensé pour les passionnés d’image en quête d’un smartphone aussi performant qu’exclusif.

