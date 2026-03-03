Free TV : pourquoi un message mentionnant près de 1000 partenaires s’affiche chez certains abonnés Freebox

Certains abonnés découvrent en se connectant à Free TV une nouvelle fenêtre de consentement aux cookies. Celle-ci les invite à accepter ou refuser plusieurs usages de leurs données personnelles, allant des recommandations de programmes à la publicité personnalisée.

Une procédure classique et conforme à la réglementation européenne sur la protection des données. Les abonnés Freebox qui cherchent à accéder à Free TV via l’un des supports compatibles peuvent voir actuellement apparaître une nouvelle fenêtre de consentement concernant l’utilisation de leurs données personnelles et des cookies. Ce message, particulièrement détaillé, mentionne l’intervention de 981 partenaires et permet de paramétrer très précisément les autorisations accordées ou de refuser tout ou en partie.

Lors de la connexion au service, une fenêtre indique que Free et ses partenaires peuvent utiliser des cookies et des technologies similaires afin de stocker et traiter différentes informations, comme l’adresse IP, les identifiants de cookie, l’identification de l’appareil ou encore certaines données techniques et de géolocalisation. L’objectif affiché est multiple : assurer le fonctionnement du service, proposer des recommandations personnalisées de programmes, mesurer l’audience ou encore afficher de la publicité personnalisée.

Le message précise également que les choix de l’utilisateur sont conservés pendant six mois et peuvent être modifiés à tout moment depuis les paramètres du service. Les abonnés ont ainsi la possibilité d’accepter ou de refuser globalement ces traitements, mais aussi de gérer chaque finalité séparément. Il est par exemple possible d’autoriser le fonctionnement du service tout en refusant les recommandations personnalisées ou la publicité ciblée.

Un autre écran permet même d’aller plus loin dans les réglages. Les utilisateurs peuvent y consulter la liste complète des partenaires impliqués dans le traitement des données et choisir de les autoriser ou de les bloquer individuellement. Dans l’interface observée par certains abonnés, cette liste peut compter plusieurs centaines d’acteurs du secteur publicitaire et analytique.

Ce type de module de consentement est désormais courant sur les services en ligne et répond aux obligations du règlement européen sur la protection des données (RGPD). Dans ce cas précis, l’interface est fournie par la plateforme spécialisée Didomi, largement utilisée par les sites web et services numériques pour gérer les préférences de confidentialité des utilisateurs. Concrètement, les abonnés restent libres d’accepter ou de refuser l’ensemble des traitements non essentiels. Le service Free TV peut continuer à fonctionner, même si certaines fonctionnalités comme les recommandations personnalisées ou la publicité ciblée peuvent alors être limitées.

