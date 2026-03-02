Le saviez-vous : si votre forfait Free Mobile vous lâche à l’étranger, quelques vérifications simples peuvent suffire à tout arranger

Pour éviter la panique si votre forfait mobile cesse de fonctionner à l’autre bout du monde, voici quelques manipulations qui pourraient régler le problème assez facilement.

Voyager à l’étranger ne signifie plus forcément se couper de ses communications. Les forfaits mobiles permettent aujourd’hui d’appeler, d’envoyer des SMS ou d’utiliser internet dans de nombreux pays. Pourtant, il arrive que ces services cessent de fonctionner une fois passé la frontière. Dans bien des cas, il suffit de savoir où chercher pour résoudre rapidement le problème.

La première chose à vérifier concerne votre forfait. Depuis votre espace abonné, assurez-vous que votre dernière facture a bien été réglée et que votre consommation n’est pas épuisée. Selon votre offre, certains réglages peuvent également bloquer l’utilisation à l’étranger. Avec le forfait 5G+, par exemple, l’option « forfait bloqué » doit être désactivée pour pouvoir utiliser vos services hors de France. De leur côté, les abonnés au forfait 2 euros doivent avoir activé les options « voyage » et « service de données » avant leur départ afin de pouvoir téléphoner ou accéder à internet depuis l’étranger.

Le problème peut aussi venir de votre téléphone. Celui-ci doit être compatible avec les réseaux mobiles du pays dans lequel vous vous trouvez et disposer des dernières mises à jour logicielles. Vérifiez également qu’une norme réseau (3G, 4G ou 5G) apparaît en haut de l’écran. Si ce n’est pas le cas, il peut être nécessaire d’activer l’itinérance des données ou la fonction VoLTE, notamment dans les pays où la 3G est éteinte comme aux États Unis.

Si malgré ces vérifications votre mobile ne se connecte toujours pas correctement, vous pouvez tenter de sélectionner manuellement un réseau partenaire. Cette option est accessible dans les réglages de votre téléphone, que ce soit sur iPhone ou sur Android, et permet parfois de résoudre les problèmes de connexion lorsqu’un réseau n’est pas automatiquement détecté. À noter par ailleurs que Free dispose d’un site web dédié permettant de connaître les réseaux partenaires et les normes techniques accessibles dans chaque pays. Il peut donc être utile de vérifier les opérateurs partenaires avant de partir, ou sur place en étant connecté en WiFi.



Autre solution utile : activer les appels Wi-Fi. Cette fonctionnalité permet d’émettre et de recevoir des appels en utilisant une connexion Wi-Fi plutôt que le réseau mobile, ce qui peut dépanner lorsque la couverture locale est insuffisante.

Enfin, si appels, SMS et accès à internet restent impossibles malgré toutes ces manipulations, il est possible que votre carte SIM ou votre téléphone présente une anomalie. Dans ce cas, il est recommandé d’effectuer différents tests une fois de retour en France afin d’identifier l’origine du dysfonctionnement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox