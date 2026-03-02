Ligue 1 : Canal+ et beIN Sports ne décolèrent pas et poursuivent le feuilleton judiciaire

Nouvel épisode dans la bataille judiciaire autour des droits TV de la Ligue 1. Canal+ et beIN Sports contestent toujours l’accord conclu avec Amazon Prime Video et portent désormais l’affaire devant la Cour de cassation.

Canal+ et beIN Sports poursuivent leur bataille judiciaire contre la Ligue de football professionnel. Les deux diffuseurs ont décidé de se pourvoir en cassation dans le litige qui les oppose à l’instance du football français concernant l’attribution des droits télévisés de la Ligue 1 à Amazon Prime Video en 2021. L’information, a été confirmée dimanche à l’AFP par une source proche du dossier.

Ce recours intervient après un revers judiciaire pour les deux chaînes. À la mi-janvier, la cour d’appel de Paris a rejeté leurs demandes d’indemnisation contre la LFP. Canal+ et beIN Sports réclamaient près de 660 millions d’euros à la Ligue, estimant avoir été victimes d’un « abus de discrimination » dans l’attribution des droits télévisés du championnat.Les décisions de la cour d’appel confirmaient les jugements rendus en première instance en septembre 2023. Pour la LFP, ces arrêts constituaient alors les 19e et 20e décisions judiciaires en sa faveur dans ce dossier.

Le différend remonte à juin 2021, lorsque la LFP attribue une grande partie des droits de diffusion de la Ligue 1 à la plateforme Prime Video d’Amazon. Cette décision intervient après le fiasco de Mediapro, qui avait obtenu en 2018 les droits principaux du championnat pour 784 millions d’euros par an avant de se retrouver en défaut de paiement.

Pour relancer rapidement la diffusion du championnat, la LFP avait alors attribué à Prime Video les droits de diffusion d’environ 80 % des rencontres de Ligue 1 pour les saisons 2021-2022 à 2023-2024, pour un montant d’environ 250 millions d’euros par saison.

Un déséquilibre dénoncé par les diffuseurs

C’est précisément cette répartition qui est contestée par Canal+ et beIN Sports. Les deux groupes estiment que l’accord conclu avec Amazon les a placés dans une situation désavantageuse. Au moment de cette nouvelle attribution, ils restaient engagés sur le lot 3 des droits de la Ligue 1, acquis lors de l’appel d’offres de 2018 pour environ 332 millions d’euros par saison. Ce lot correspond à la diffusion de deux matches par journée de championnat.

Selon eux, l’écart entre le prix payé pour ces rencontres et le montant déboursé par Prime Video pour la majorité des matches constituerait un traitement discriminatoire.En se pourvoyant devant la Cour de cassation, Canal+ et beIN Sports tentent désormais d’obtenir un nouvel examen de ce dossier qui empoisonne depuis plusieurs années les relations entre les diffuseurs et la Ligue de football professionnel.

