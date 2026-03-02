Débits, portée, IA, fiabilité … le WiFi 8 se révèle plein de promesses

Au MWC 2026, Qualcomm a présenté son écosystème Wi-Fi 8 basé sur la norme IEEE 802.11bn. Au programme : des débits jusqu’à 11,6 Gb/s sur mobile, une portée renforcée et des optimisations pilotées par l’intelligence artificielle.

Qualcomm a profité du Mobile World Congress 2026 à Barcelone pour lever le voile sur son écosystème Wi-Fi 8. Cette nouvelle génération de connectivité repose sur le futur standard IEEE 802.11bn et ambitionne de rapprocher les performances du réseau sans fil de celles d’une connexion filaire.

Le groupe a présenté plusieurs produits destinés à ce futur standard, dont la puce FastConnect 8800 pour les smartphones et la plateforme Dragonwing pour les routeurs domestiques et professionnels. Selon Qualcomm, cette nouvelle génération de Wi-Fi marque aussi l’arrivée d’une connectivité où l’intelligence artificielle est directement intégrée au matériel afin d’optimiser les performances en temps réel.

Une connexion plus rapide et surtout plus fiable

Le Wi-Fi 8 promet des débits nettement supérieurs aux générations précédentes. Sur mobile, les vitesses pourraient atteindre 11,6 Gb/s, soit environ deux fois plus que le Wi-Fi 7.

Mais l’objectif principal n’est pas seulement la vitesse. Qualcomm met surtout en avant la fiabilité du réseau, ce qui avait déjà été présenté au CES 2026. Même dans un logement saturé d’appareils connectés, le Wi-Fi 8 pourrait réduire les temps de réponse d’un facteur 2,5 par rapport au Wi-Fi 7. Ce gain repose notamment sur une meilleure coordination entre les appareils connectés et sur un circuit de traitement des données optimisé.

Cette stabilité accrue doit permettre de garantir une expérience fluide pour les usages les plus exigeants, comme le jeu en ligne ou le streaming, même lorsque le réseau est fortement sollicité.

Une portée plus importante et une consommation réduite

La nouvelle génération introduit également la technologie Extended Long Range (ELR). Celle-ci permettrait de maintenir un débit d’environ 1 Gb/s sur une distance jusqu’à trois fois supérieure à celle de la génération précédente.

Qualcomm met aussi en avant une réduction de la consommation énergétique pouvant atteindre 30 %. Des modes d’optimisation intelligents ajustent en permanence la puissance et la gestion du réseau afin de préserver la vitesse et la fiabilité tout en limitant l’impact sur la batterie des appareils mobiles. L’intelligence artificielle joue un rôle central dans l’architecture du Wi-Fi 8. Des moteurs d’IA analysent en continu la qualité du réseau afin de détecter les anomalies et d’éviter les interférences avant qu’elles ne dégradent la connexion.

Qualcomm introduit également une fonctionnalité baptisée « Proximity AI ». Celle-ci combine sur une seule puce le Wi-Fi 8, le Bluetooth 7.0 et la technologie Ultra Wideband (UWB). Le système peut ainsi calculer instantanément la distance et la direction d’objets connectés à proximité, comme des écouteurs ou des balises.

Grâce à ce traitement local effectué directement par le moteur d’intelligence artificielle du smartphone, certaines actions peuvent être déclenchées automatiquement. Un téléphone pourrait par exemple déverrouiller une serrure connectée lorsque son propriétaire s’approche ou guider visuellement l’utilisateur vers un objet égaré. Qualcomm précise que ces données sont traitées localement et ne transitent pas par le cloud.

Les futurs smartphones et ordinateurs portables haut de gamme pourront intégrer la puce Qualcomm FastConnect 8800, qui regroupe le Wi-Fi 8, le Bluetooth 7.0, l’Ultra Wideband et le protocole Thread. Du côté des réseaux domestiques et professionnels, les routeurs et box internet pourraient embarquer les plateformes Dragonwing. Qualcomm affirme que ces équipements offriront une stabilité réseau capable de rivaliser avec les connexions filaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox