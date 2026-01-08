Le WiFi 8 fait déjà son apparition, et cette fois, se concentre sur un autre aspect très important du sans-fil

Dévoilé en avance au CES 2026, le WiFi 8 promet moins une révolution des débits qu’un net gain en stabilité et en fiabilité. Une nouvelle approche du réseau sans fil, encore loin d’une adoption grand public.

Présenté en avance au CES 2026, le WiFi 8 s’invite déjà sur le devant de la scène alors même que le WiFi 7 commence à peine à se démocratiser. Asus et MediaTek ont profité du salon de Las Vegas pour dévoiler les premiers équipements compatibles, confirmant que la prochaine génération de réseau sans fil est bien plus avancée que prévu. Pour autant, son adoption par le grand public reste encore lointaine.

Alors que le WiFi 7 n’a été lancé que récemment, l’industrie accélère le rythme. Avec le WiFi 8, officiellement désigné sous le nom de 802.11bn, le changement ne porte pas sur une nouvelle explosion des débits. Les performances théoriques restent proches de celles du WiFi 7. L’ambition est ailleurs : améliorer la qualité réelle de la connexion au quotidien.

Le WiFi 8 marque une rupture dans la philosophie des normes sans fil. L’objectif principal devient la stabilité. La nouvelle norme vise à réduire les micro-coupures lors des déplacements à l’intérieur d’un logement, à mieux gérer les environnements saturés et à limiter la latence, notamment pour les usages sensibles comme le jeu en ligne ou le streaming. Elle optimise également les échanges directs entre appareils afin de réduire la dépendance au routeur central. Le WiFi 8 cherche ainsi à offrir une connexion plus fluide et plus fiable, même lorsque de nombreux équipements sont connectés simultanément.

Asus a été l’un des premiers constructeurs à illustrer concrètement cette évolution avec le ROG NeoCore, un concept de routeur WiFi 8 au design atypique. Dépourvu d’antennes apparentes, il adopte une forme compacte et épurée, rompant avec les modèles imposants des générations précédentes. S’il s’agit encore d’un prototype, les composants internes sont déjà bien réels. MediaTek et Broadcom ont confirmé la disponibilité prochaine de leurs puces compatibles, dont la Filogic 8000, annoncée pour équiper aussi bien des routeurs que des smartphones et des PC.

Malgré ces annonces, le calendrier reste un élément clé à prendre en compte. La norme WiFi 8 n’est pas encore finalisée. L’IEEE ne prévoit pas sa ratification définitive avant la mi-2028. Les premiers produits attendus dès la fin de l’année 2026 reposeront donc sur des versions intermédiaires de la norme, susceptibles d’évoluer via des mises à jour logicielles. À cela s’ajoute un positionnement tarifaire qui s’annonce élevé pour ces premiers modèles.

Dans ce contexte, le WiFi 8 apparaît davantage comme une vitrine technologique pleine de promesses que comme une solution immédiatement pertinente pour le grand public. Les réseaux WiFi 6 et 6E répondent encore largement aux usages actuels, tandis que le WiFi 7 constitue une option solide pour exploiter pleinement les connexions fibre les plus rapides. Il reste également à voir quel opérateur se lancera le premier sur ce segment, Free ayant été le premier à proposer le WiFi 7 avec la Freebox Ultra, et Bouygues a suivi en proposant la première box officiellement certifiée.

Source : 01net

