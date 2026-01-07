Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free Mobile fait ses révolutions et une promesse, l’accès à de nouveaux débits sur les Freebox…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms » Celle-ci vous invite à vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

6 janvier 1975 : création de l’Institut National de l’Audiovisuel

Vous connaissez peut-être l’INA pour son compte Twitter Ina.fr très actif où on trouve beaucoup de vidéos d’archives en lien avec l’actualité. Mais cette institution est bien plus vieille que ça, puisqu’elle fête cette année ses 51 ans ! Sa mission principale est de conserver des archives de télévision et de radio.

🎂🎂 L’INA fête ses 45 ans aujourd’hui ! De sa création en 1975, l’INA déploie son expertise au service du #patrimoine #audiovisuel en France et à l’étranger 🔙 Retour sur les tous 1ers jours de l’Institut et les missions qui lui ont été confiées 🤩 : https://t.co/OF1tOmQszG pic.twitter.com/vEI6oJ0QK5 — ina_audiovisuel (@Ina_audiovisuel) January 6, 2020

Pour fêter ça on vous propose une vidéo publiée par l’INA elle-même qui revient sur les premiers jours de l’Institut

6 janvier 2005 : l’ADSL 2+ accessible pour tous les abonnés Freebox dégroupés

Quelques mois après avoir lancé le nouveau standard dans certaines zones très limitées, l’opérateur de Xavier Niel annonçait le 06 janvier 2005 permettre à tous ses abonnés Free Haut débit dégroupés d’accéder à l’ADSL 2+, permettant d’accéder à un débit allant jusqu’à 20 Mbit/s. Si les nouveaux abonnés équipés de Freebox V4 y avaient automatiquement accès, les personnes ayant déjà souscrit chez Free avaient la possibilité de vérifier si leur ligne était éligible, mais surtout de renouveler leur modem pour accéder à la V4 compatible.

8 janvier 2013 : Free, 1er opérateur à intégrer les appels vers les DOM dans ses offres Freebox et mobile

Free a en effet été le premier à intégrer les appels émis depuis la France Métropolitaine vers les DOM (Guadeloupe, Guyane française, Martinique et Réunion, mais pas Mayotte) dans son forfait fixe de Freebox Révolution mais également dans ses forfaits mobiles. Ainsi, les abonnés en métropole pouvaient joindre les mobiles situés en Outremer sans surcoût et en illimité (ou dans la limite des 2h proposées par le forfait 2€).

9 janvier 2007 : Présentation du premier iPhone

Il y a maintenant 19 ans que le premier smartphone de la gamme iPhone a été présenté aux yeux du monde. Le smartphone qui a bouleversé le marché mobile pour toujours n’a pourtant été commercialisé qu’en juin de la même année aux Etats Unis, puis dans quelques pays d’Europe, mais déjà l’annonce faisait l’effet d’un coup de tonnerre dans le milieu. Tout le monde se souvient du premier iPhone (ou iPhone EDGE ou iPhone 2G).

Pour vous, on a retrouvé la Keynote complète de l’époque, si vous avez une heure devant vous…

9 janvier 2024 : la TV pour tous les abonnés au forfait Free

Une nouvelle révolution pour Free Mobile, la veille de son anniversaire : l’opérateur annonçait en effet intégrer sans surcoût l’accès à Oqee, son service de télévision depuis renommé Free TV, pour tous ses abonnés au forfait à 19.99€/mois. Une évolution marquante, qui se poursuivra petit à petit, avec l’intégration au forfait Série Free, puis finalement avec l’apparition de Free TV, disponible pour tous avec 170 chaînes, et de Free TV+, inclus pour les abonnés Freebox et Free Mobile avec 300 chaînes minimum.

10 janvier 2012 : Free Mobile débarque pour tout changer

Impossible de passer à côté dans cette chronique : Free Mobile fêtera bientôt ses 14 ans. L’opérateur de Xavier Niel s’est lancé tête baissée sur le marché mobile en proposant deux forfaits révolutionnaires. L’un à 2 € par mois (0 euro pour les abonnés Freebox) et le second à 19.99 € par mois (15.99 euros par mois pour les abonnés Freebox) et tous les deux sans engagements. Pour en savoir plus sur ce qui a changé depuis ce lancement, rendez-vous sur notre article dédié.

“L’entrée fracassante de Free dans le mobile”, “Free fracasse le marché”, l’opérateur avait surpris la presse avec l’annonce de ses offres

10 janvier 2022 : la promesse de Free Mobile

10 ans après le lancement de Free Mobile, Xavier Niel faisait alors une promesse marquante à laquelle il tient : ne pas augmenter les tarifs de ses forfaits historiques jusqu’en 2027. Un engagement fort que l’opérateur continue à mettre en avant régulièrement, alors que ses concurrents continuent d’augmenter leurs tarifs, justifiant cela par l’inflation. La grande question demeure : et après 2027 ?

11 janvier 2010 : Bouygues Telecom annonce un service de recyclage de mobiles

La tendance écologique, ça ne date pas d’hier et Bouygues Telecom avait ainsi lancé le 11 janvier 2010 un service assez particulier. En effet, depuis internet ou depuis les Clubs Bouygues Telecom il était possible, peu importe la marque ou votre opérateur, de faire recycler votre téléphone. Une initiative qui rendait tout le monde content, puisqu’il était possible de récupérer la valeur du téléphone en bon d’achat, ou même d’en faire le don à une association de protection du littoral (donc déductible d’impôts). Depuis, chaque opérateur propose une solution sensiblement identique.

Déjà à l’époque, 42% des utilisateurs rangeaient leur ancien portable pour ne jamais le réutiliser.

