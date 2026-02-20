Abonnés Livebox : Orange lance deux ventes flash alléchantes, mais il faut faire vite

Le bouquet beIN Sports est à moitié prix et l’abonnement Deezer à 1€ chez Orange avec deux ventes flash qui se termineront bientôt.

Orange vient de lancer une nouvelle offre promotionnelle à durée ultra réduite. Les abonnés Orange et Sosh peuvent ainsi profiter de Deezer Premium à 1€ par mois (puis 11.99€) pendant six mois, sans engagement, s’ils souscrivent avant le 22 février.

Mais ce n’est pas tout : jusqu’au 25 février prochain, les abonnés Livebox peuvent souscrire à beIN Sports au prix de 8€/mois pendant deux mois, sans engagement.

Pour les amateurs de sport, l’ensemble des chaînes beIN Sports permettront d’accéder à de nombreuses compétitions sportives (UEFA Champions League, Liga, Série A mais aussi la NBA ou les coupes d’Europe du Rugby…). Une fois les deux mois passés, l’abonnement basculera à 15€/Mois. L’offre est résiliable à tout moment.

Vous pouvez regarder toutes les chaînes beIN SPORTS sur les décodeurs Livebox Play, TV4 et TV UHD d’Orange. Dans tous les cas, vous pouvez tout de même souscrire ce bouquet et regarder vos chaînes sur PC, tablette, smartphone et les autres appareils compatibles

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox