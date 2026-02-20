Fibre optique : moins de pannes et des réparations plus rapides, mais des écarts persistent selon les réseaux et les opérateurs

L’Arcep publie son nouvel observatoire de la qualité des réseaux fibre. La situation s’améliore globalement, avec moins de pannes et des malfaçons corrigées plus rapidement, mais des disparités importantes subsistent selon les réseaux et les opérateurs.

La fibre optique, désormais « l’infrastructure de télécommunications fixe de référence en France », continue de gagner en fiabilité, selon le nouvel observatoire publié par l’Arcep le 19 février 2026. Le régulateur suit plusieurs indicateurs clés, dont « le taux de pannes mensuel », « le taux d’échecs au raccordement » et « le taux d’abonnés ayant eu au moins une panne dans le mois ».

Le premier signal est positif. “le nombre de réseaux présentant un taux de pannes supérieur ou égal à 1% est en diminution, passant de 9 réseaux (représentant environ 420 000 abonnés) à 3 réseaux (représentant 83 500 abonnés) en septembre 2025. Parallèlement, le nombre de réseaux présentant un taux de pannes inférieur à 0,3% est en progression depuis le premier observatoire, passant de 187 réseaux (représentant 20,5 millions d’abonnés) à 196 réseaux (représentant 23,4 millions d’abonnés) en septembre 2025”, indique l’observatoire.

Au niveau national, la situation est désormais très stable : « le taux de pannes national est de 0,11 % en moyenne » sur la période observée. L’Arcep note toutefois une exception : « les réseaux d’Iliad connaissent une hausse plus significative », liée à sa filiale Réseau Optique de France, qui met en œuvre un plan de modification structurelle de son réseau. Celui-ci vise notamment à substituer les « Points de Mutualisation Grande Capacité » par des points de mutualisation intérieurs et extérieurs. “Cette démarche s’est intensifiée à la fin de l’année 2025 et a pu entraîner des interruptions de service pour les utilisateur”, indique l’Arcep, le déploiement de ce plan devra être achevé au plus tard le 31 décembre 2026, Iliad a d’ailleurs été mis en demeure et assure avoir déjà réagi.

Des raccordements encore imparfaits

Le raccordement initial reste un point sensible. « 31 réseaux présentent un taux d’échecs au raccordement supérieur ou égal à 11 % », tandis que « 82 réseaux présentent un taux d’échec au raccordement inférieur ou égal à 5 % ». Globalement, « la moyenne nationale des taux d’échecs au raccordement s’établit à 5,88 % en septembre 2025 », un niveau stable, mais qui montre que certains réseaux restent plus fragiles que d’autres. Ces échecs peuvent provenir de malfaçons techniques ou d’incohérences entre les infrastructures et les systèmes d’information, un problème que le régulateur surveille étroitement.

La situation s’améliore également sur la correction des défauts. « Le taux national moyen de malfaçons reprises sous 30 jours s’améliore, passant de 73 % en février 2025 à 82 % en août 2025. » Dans le détail, « Orange et Bouygues affichent des niveaux élevés et relativement stables », tandis que «SFR et Free montrent une amélioration progressive en 2025 réduisant l’écart avec les autres opérateurs, mais qui reste insuffisante. » Ces malfaçons, qui peuvent résulter d’erreurs lors du raccordement,”affectent directement la qualité du réseau de l’opérateur d’infrastructure et peuvent avoir des conséquences sur les interventions suivantes comme la résolution d’une panne, l’opération de churn ou plus généralement la maintenance de l’infrastructure”.

Du point de vue des utilisateurs, la situation reste globalement maîtrisée. « L’Arcep observe une relative stabilité du taux d’abonnés ayant eu au moins une panne au niveau national », avec « une moyenne annuelle de 1,74 % ». Cet indicateur reflète la proportion réelle d’abonnés impactés, confirmant que la grande majorité des utilisateurs bénéficie d’un service stable. Face à l’importance stratégique de la fibre, l’Arcep poursuit son travail de surveillance. L’objectif est clair : “continuer d’améliorer la qualité des interventions sur les réseaux, notamment des plans de reprise des réseaux”. Si la fiabilité globale progresse nettement, le régulateur souligne que la consolidation du réseau fibre reste un chantier de long terme, avec des efforts encore nécessaires pour harmoniser la qualité sur l’ensemble du territoire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox