Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, découvrez deux fresques historiques

Découvrez le nouvel arrivage de jeux à installer sur votre PC grâce à votre abonnement Amazon Prime.

Prime Gaming (renommé Luna) continue d’enrichir son catalogue avec une nouvelle sélection de titres variés, mêlant intrigues historiques, aventures de pirates et plateforme exigeante. Les abonnés peuvent, pendant une durée limitée, récupérer ces jeux sur GOG et profiter d’expériences très différentes, allant du roman interactif politique aux combats en haute mer, en passant par un roguelite nerveux. Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel.

Parmi les jeux proposés, Ambition: A Minuet in Power (GOG) transporte les joueurs dans le Paris de 1789, à la veille de la Révolution française. Dans un royaume marqué par les inégalités et les tensions grandissantes, vous naviguez dans les cercles mondains pour gagner influence, richesse et pouvoir. Entre fêtes somptueuses, alliances fragiles et secrets bien gardés, chaque décision peut faire basculer votre destin, tandis que l’ombre de la guillotine plane en arrière-plan. Le jeu mêle narration interactive, gestion des relations et contexte historique en pleine mutation.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Changement d’atmosphère avec Captain Blood (GOG), un jeu d’action hack’n’slash se déroulant dans les Caraïbes espagnoles du XVIIe siècle. Le joueur incarne un pirate redoutable en quête d’or et de gloire, affrontant des hordes d’ennemis lors de combats au corps à corps dynamiques. Sabres, pistolets, mousquets et canons de navire composent un arsenal varié, tandis que les batailles sur le pont alternent entre abordages musclés et duels spectaculaires. L’ensemble est porté par une direction artistique évoquant le roman graphique.

Enfin, Meganoid (GOG) propose une expérience de plateforme exigeante où chaque partie génère un nouveau labyrinthe truffé de pièges, de drones de sécurité et de secrets. Le joueur doit progresser avec prudence, collecter des gadgets comme des jetpacks ou des bottes anti-gravité, et adapter sa stratégie à mesure que la difficulté augmente. Fidèle à l’esprit roguelite, chaque échec devient une leçon, poussant à retenter l’aventure pour percer les mystères du vaisseau.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Pour récupérer cette collection, il faudra disposer d’un compte GOG. Téléchargez le launcher, créez votre compte, puis récupérez le code depuis votre page Prime Gaming. Sur GOG, rendez-vous ensuite dans votre bibliothèque, cliquez sur “+”, sélectionnez “Utiliser le code GOG”, collez-le et installez vos jeux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox