Bouygues Telecom lance la promesse d’un dépannage de votre Bbox en une journée

L’opérateur présente son assistance fibre, déjà efficace, et promet un dépannage de la Bbox “en une journée” .

Bouygues Telecom a dévoilé la semaine dernière son service baptisé Assistance Fibre, destiné à régler les incidents le jour même.

Avec cette offre, l’opérateur propose une intervention à domicile rapide, accessible à l’ensemble de ses clients fibre en France métropolitaine, quelle que soit la formule souscrite.

En cas de problème, l’abonné peut effectuer une demande directement depuis l’application Bouygues Telecom ou en contactant le service client. Si le rendez-vous est pris avant midi, un technicien peut intervenir dès l’après-midi.

D’après l’opérateur, plusieurs milliers de clients ont déjà profité de ce dispositif, conçu pour limiter au maximum les interruptions de service. Cette initiative vient compléter les solutions existantes, comme la clé 4G incluse dans le WiFi garanti ou l’option Extra Bbox reposant sur une connexion 5G de secours.

Pour bénéficier de l’Assistance Fibre, il suffit d’être client fibre Bouygues Telecom et de résider en France métropolitaine. L’intervention le jour même reste toutefois conditionnée à la disponibilité d’un technicien dans la zone concernée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox